Срок ареста Раиля Аббасова продлен на два месяца

18 января 2024, 13:41

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В Азербайджане срок предварительного заключения активиста Раиля Аббасова продлен еще на два месяца. Защита считает содержание Аббасова под стражей необоснованным и намерена обжаловать решение суда.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 сентября активист Раиль Аббасов был задержан в Азербайджане по подозрению в мошенничестве. Сам Аббасов связал преследование со своим участием в общественной кампании в поддержку правозащитника Бахтияра Гаджиева. Насиминский районный суд в Баку 20 сентября назначил Раилю Аббасову меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Сегодня, 18 января, в Насиминском районном суде Баку состоялось рассмотрение представление следствия о продлении срока предварительного заключения активиста Аббасова еще на два месяца, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Зибейда Садыгова.

"Мы указали, что для содержания Раиля Аббасова под стражей нет ни материальных, ни процессуальных основ. Обвинение против него построено на голословных утверждениях потерпевшего о том, что Аббасов якобы взял у него 200 тысяч манатов (около 120 тысяч долларов) для "содействия" в некоей сделке, а потом не вернул их. При этом следствие не подкрепило свои подозрения какими-либо материальными доказательствами. С другой стороны, если даже допустить, что обвинение имеет под собой почву, то и в этом случае содержать Аббасова под стражей нет необходимости. Он имеет постоянное место проживания в Баку. Нет признаков того, что он может скрыться. Ибо до ареста он допрашивался, у него дома проводили обыск, тем не менее, перед лицом высокой вероятности своего ареста Аббасов не скрылся", - сказала Садыгова.

Однако, по ее словам, суд удовлетворил представление следствия и продлил срок ареста Аббасова до 20 марта. Защита не согласна с решением суда и намерена подать апелляцию.

Адвокат также сообщила, что самочувствие Аббасова нормальное, жалоб на условия содержания и обращение с ним он не имеет. Вместе с тем, он отвергает обвинение и считает, что его преследуют за активное участие в общественной защите активиста Бахтияра Гаджиева.

В Хатаинском суде подтвердили информацию о продлении срока ареста Аббасова.

Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев.

Правозащитники признали Аббасова политзаключенным.

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