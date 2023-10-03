Конгрессмены призвали Байдена ввести санкции против Азербайджана

03 октября 2023, 13:01

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Группа конгрессменов США направила президенту Джо Байдену обращение, в котором призвала прекратить оказывать Азербайджану военную помощь и ввести персональные санкции в отношении азербайджанских чиновников за продолжительную блокаду Нагорного Карабаха и военную операцию 19-20 сентября.

Как сообщал "Кавказский узел", проведенная Азербайджаном 19-20 сентября контртеррористическая операция усугубила в Нагорном Карабахе сложную гуманитарную обстановку, вызванную продолжительной блокадой. В Армению прибыло более 100 тысяч карабахских беженцев. Ереван 29 сентября подал в Международный суд ООН иск в отношении Азербайджана, в котором потребовала не допускать дискриминации жителей Нагорного Карабаха. Баку счел этот иск неприемлемым.

75 членов Конгресса США направили президенту страны Джо Байдену письмо с требованием ввести санкции в отношении Азербайджана, а также прекратить оказывать ему военную помощь, передал сегодня "Коммерсант".

Авторы письма осудили действия Азербайджана 19-20 сентября в Нагорном Карабахе, которые назвали "неспровоцированным военным нападением", также они осудили блокаду Нагорного Карабаха, которая длилась девять месяцев. В результате жителям Нагорного Карабаха "оставалось лишь бежать", сказано в обращении, текст которого привел сегодня "Армен Пресс".

Конгрессмены призвали Байдена оказать гуманитарную помощь карабахским беженцам, разместить международных наблюдателей в Лачинском коридоре, реализовать 907-ю поправку к Закону о поддержке свободы, запрещающую властям США оказывать военную помощь Азербайджану, а также ввести в рамках "закона Магнитского" персональные санкции в отношении азербайджанских чиновников.

Напомним, боевым действиям 19-20 сентября предшествовала длительная блокада Лачинского коридора, она вызвала в Нагорном Карабахе отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали ранее "Кавказскому узлу", что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

О ситуации в Нагорном Карабахе после военной эскалации, которую президент Азербайджана назвал "новой", можно прочитать в справке "Кавказского узла" " "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

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