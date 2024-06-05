Правозащитники призвали дипломатов добиться освобождения Фамиля Халилова

05 июня 2024, 18:45

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Состояние парализованного активиста Фамиля Халилова в следственном изоляторе ухудшилось, у него усугубился некроз тканей и поднялась температура, сообщила его жена. Правозащитники призвали европейских дипломатов повлиять на власти Азербайджана и добиться освобождения Халилова.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая Бинагадинский райсуд Баку отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест инвалиду первой группы Фамилю Халилову, у которого парализованы обе руки. Апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу защиты и оставил арест в силе. 22 мая после отказа Халилова в переводе под домашний арест он объявил голодовку. 24 мая руководство СИЗО убедило парализованного активиста Фамиля Халилова прекратить голодовку, пообещав скорое решение вопроса с его освобождением, сообщил адвокат. По его словам, Халилов сообщил, что временно приостановил акцию, и если он не будет в ближайшее время освобожден, возобновит голодовку. У Халилова начался некроз тканей в парализованных руках, сообщила 28 мая жена активиста.

Фамиля Халилова задержали 2 мая и затем арестовали по обвинению в торговле наркотиками. Халилов активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил там прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног, рассказала супруга активиста.

Состояние Фамиля Халилова ухудшилось в Бакинском СИЗО-1, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жена активиста. "Нам не дают встреч с Фамилем. Он сегодня позвонил и сообщил, что его состояние ухудшилось. У него повысилась температура, началась ломота в теле. Некроз тканей, который ранее начался на парализованных руках, теперь распространился и на уши. Это все из-за отсутствия должного ухода за ним. Когда он был дома, я часто мыла ему руки, купала. В СИЗО, естественно, за ним никакого ухода нет. Хотя его содержат в санчасти, но врачи медицинской помощи не оказывают. Сокамерники могут ему помочь только в приеме пищи и походе в туалет. Условия содержания даже в санчасти плохие. Их в одной камере-палате восемь человек", - рассказала Кичикханым Халилова корреспонденту "Кавказского узла".

Для обсуждения судьбы мужа она сегодня вместе с азербайджанскими правозащитниками побывала в представительстве ЕС в Баку. Во встрече приняли участие в частности, директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров и глава организации "Демократический монитор" Фуад Гасанов.

Как сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Руфат Сафаров, они были приняты сотрудниками по правам человека миссии ЕС, а также посольств Франции, Германии и Нидерландов. "Мы рассказали о незаконном аресте Фамиля Халилова, сфабрикованном обвинении против него. Мы также обратили внимание, что у Фамиля парализованы руки, у него в руках и ушах начался некроз тканей", - отметил Сафаров.

По его словам, правозащитники попросили, чтобы представительство ЕС и посольства стран ЕС обратились в администрацию президента и МИД Азербайджана для освобождении Халилова "по гуманитарным соображениям".

Сафаров выразил удовлетворение итогами встречи и надеется, что последующие действия будут иметь результат и Халилова освободят "хотя бы под домашний арест". "В ходе встречи также были обсуждены в целом ситуация с правами человека, репрессивная среда и политически мотивированные аресты в Азербайджане", - сказал Сафаров.

В представительстве ЕС корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили факт встречи, но воздержались от комментариев с учетом конфиденциального характера обсуждений.

Адвокат Бахруз Байрамов считает, что вопрос освобождения Халилова должен решаться "в политической плоскости". "Все правовые механизмы обжалования ареста мы использовали. Формально подавать новые ходатайства нет смысла, потому что суд будет их отклонять, и в итоге Халилов окажется подвергнутым дополнительным мучениям – многочасовых поездкам в суд в тесном, непроветриваемом автозаке без кондиционера. Ему и физически тяжело совершать лишние передвижения", - сказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

В отделе общественных связей воздержались от комментариев о состоянии Халилова, поскольку вопросы состояния здоровья относятся к компетенции главного медицинского управления Минюста. Пенитенциарная служба также указала, что не имеет полномочий влиять на вопросы изменения меры пресечения в отношении арестантов. В главном медицинском управлении Минюста отказались от комментариев, сославшись на отсутствие полномочий предоставлять публичной информацию, касающуюся здоровья заключенных.

6 мая Фамиля Халилова перевели в медсанчасть бакинского СИЗО-1 и назначили сотрудников для ухода за ним. До этого Халилов три дня находился в обычной камере и вынужденно голодал, так как не может обходиться без посторонней помощи, рассказал адвокат. Представителям Евросоюза и властям Швеции, из которой был выслан критик властей Азербайджана Фамиль Халилов, следует добиваться от Баку освобождения активиста и прекращения его преследования, заявила 10 мая "Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.