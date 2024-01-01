Азербайджанский журналист Мурадлы вышел на свободу после ареста

01 января 2024, 19:01

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Сотрудник азербайджанского интернет-телевидения Kanal-13 Руфат Мурадлы сегодня вышел на свободу, отбыв 30-суточный административный арест по делу о хулиганстве и неподчинении полиции.

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря 2023 года стало известно, что суд в Баку отправил под административный арест на 30 суток ведущего интернет-телевидения Kanal-13 Руфата Мурадлы, признав его виновным в хулиганстве и неподчинении полиции. Апелляционный суд оставил в силе решение об аресте.

Версия силовиков о неподчинении выглядит сомнительной, заявили адвокаты Мурадлы. Сестра журналиста связала его арест с политической деятельностью и критикой властей. Защита заявила о нарушении права Мурадлы на справедливый суд и пообещала обжаловать его арест в ЕСПЧ.

Сегодня Руфат Мурадлы вышел на свободу после того, как истек срок его ареста, сообщает Meydan TV. "Меня освободили несколько часов назад", - приводит издание слова журналиста.

Мурадлы подчеркнул, что не признает себя виновным в хулиганстве и неподчинении полиции. Он считает, что его наказали за работу в независимом СМИ и его политические взгляды. "Если у меня и есть вина, так это то, что я являюсь представителем свободных СМИ и мои политические взгляды", - приводятся в публикации его слова.

Напомним, 27 ноября 2023 года полицейские провели обыск в доме директора Kanal-13 Азиза Оруджева. Позднее адвокат сообщил, что Оруджев задержан по обвинению в самовольном строительстве. Медиа-эксперт Алескер Мамедли связал задержание Оруджева с его профессиональной деятельностью. 28 ноября суд арестовал Оруджева на два месяца. 19 декабря Оруджеву предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору группой лиц) УК Азербайджана, журналист заявил о своей невиновности.

27 декабря стало известно, что суд в Баку заключил также под стражу на три месяца журналиста-фрилансера, бывшего сотрудника интернет-телевидения Kanal-13 Шамо Эминова (Эмина). Он обвинен в контрабанде, как и Азиз Оруджев. Эминов стал третьим арестованным сотрудником Kanal-13.

Силовики во время внезапного обыска изъяли ноутбук из дома Шамо Эминова, а на допросе он подвергся давлению и угрозам, сообщили "Кавказскому узлу" супруга Эминова и правозащитник Руфат Сафаров.

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