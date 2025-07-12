Активист Анар Абдулла арестован на 30 суток

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В Баку в административном порядке на 30 суток арестован активист и журналист-фрилансер Анар Абдулла, который является фигурантом уголовного дела о контрабанде. Молодому человеку вменили «мелкое хулиганство» и «не подчинение полиции».

Как писал "Кавказский узел", 29 мая судья не удовлетворил ходатайства защиты о прекращении дела правозащитника Анара Мамедли и журналиста Анара Абдуллы, обвиняемых по нескольким уголовным статьям. Суд также отказался освободить Мамедли из-под стражи.

Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли был задержан в Баку 29 апреля 2024 года и арестован по обвинению в контрабанде в рамках дела сотрудников издания Abzas Media. Позднее дело Мамедли было выделено в отдельное производство. Его арест был продлен до 26 мая. 8 апреля журналист-фрилансер Анар Абдулла (Абдуллаев) был вызван в полицию Баку, где ему предъявили обвинения по делу Анара Мамедли. Он передан под надзор полиции.

Анар Абдулла был задержан 11 июля и решением Бинагадинского районного суда Баку арестован в административном порядке на 30 суток, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Гюнай Исмайлова.

По ее словам, суд признал Абдуллы виновным по статьям 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (не подчинение законным требованиям представителя полиции) КоАП Азербайджана. «Однако Анар отверг обвинения в совершении правонарушений. Он сказал, что его задержали, когда он сошел с автобуса на проспекте Ататюрка в Баку, и никаких административных проступков он не совершал», - сказала Исмайлова.

Она отметила, что на решение об аресте будет подана апелляция.

Соратники Абдуллы считают, что его арестовали с целью принуждения к самооговору по другому делу.

«Анар Абдулла является также обвиняемым по другому - уголовному - делу, по которому он находится под мерой пресечения – «надзором полиции». Вероятно, его арестовали с целью оказания давления с целью принуждения к самооговору по уголовному делу. Судебное следствие по этому делу продолжается в Бакинском суде по тяжким преступлениям», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» активист на правах анонимности.

Получить комментарии в МВД не удалось.

Анар Абдулла и ранее подвергался преследованиям: так, в октябре 2021 года его задержали по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полицейским, после чего суд арестовал его на 15 суток. В июле 2020 года Анар Абдулла оказался в числе трех журналистов, задержанных во время акции в поддержку армии, которая обернулась стычками активистов с полицией, а в сентябре 2020 года он был задержан из-за конфликта с жителем Баку во время репортажа об одиночном пикете. Полиция тогда оштрафовала журналиста за мелкое хулиганство. Абдулла утверждал, что на него напал провокатор, и связал административное преследование со своей гражданской позицией.

В 2012 году Абдулла вступил в гражданское движение Nida, которое, в частности, проводило протестные акции против небоевых потерь в армии. К административной ответственности впервые он был привлечен в мае 2016 года, когда получил 10 суток ареста. В 2018 году Абдулла перешел в Центр мониторинга выборов и обучения демократии и одновременно стал сотрудничать с новостным сайтом gozetci.az и другими изданиями.

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