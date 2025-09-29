×

Кавказский узел

14:52, 29 сентября 2025

Родственники сообщили об ухудшении здоровья заключенного в Азербайджане Анара Мамедли

Анар Мамедли. Фото: Voice of America https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Азербайджане находящийся под арестом правозащитник Анар Мамедли лишен доступа к эффективной медицинской помощи, сообщили его отец и адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая стало известно, что руководителю Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анару Мамедли предъявлены новые обвинения . Защита настаивает на невиновности Мамедли. 22 сентября Мамедли указал суду на политический характер своего уголовного преследования и сравнил его с практикой советских репрессий.

Мамедли был задержан в Баку 29 апреля 2024 года и арестован по обвинению в контрабанде в рамках дела сотрудников издания Abzas Media. Позднее его дело было выделено в отдельное производство. По делу Мамедли обвинен также журналист-фрилансер Анар Абдулла (Абдуллаев). Он был передан под надзор полиции, но 4 августа суд по ходатайству прокурора ужесточил меру пресечения и отправил журналиста под арест.

У Мамедли обострился гонартроз коленного сустава, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его отец. 

«26 сентября мы виделись с Анаром. Он затрудняется делать шаги, из-за болезни коленного сустава.  В коленной области у него большая опухоль и покраснение. Мы консультировались с частными врачами. Для установления точного диагноза необходимы МРТ, рентгеновские и лабораторные исследования. Однако вот уже 17 месяцев содержания Анара под арестом он лишен доступа к качественной медицинской помощи. Адвокаты неоднократно обращались, чтобы Анару разрешили комплексное обследование в гражданской клинике, но получали отказ", - рассказал Асеф Мамедли.

По его словам, содержание правозащитника в сыром помещении обостряют у него боли. "Если Анару не обеспечат нормальные условия содержания, необходимое обследование и лечение, то его участие на судебном процессе станет невозможным", - сказал отец правозащитника.

Адвокат Мамедли Эльчин Садыгов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" проблемы у правозащитника со здоровьем. "Анар Мамедли мучается от сильных болей, с трудом передвигается, однако на наши обращения об обеспечении ему условий для обследования и лечения в квалифицированной гражданской клинике нет положительных ответов", - сказал Садыгов.

Отметим, что Мамедли в 2013 году был арестован и осужден по обвинениям, политическая мотивированность которых была подтверждена решением ЕСПЧ в 2018 году.

20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции. Преследованиям подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

