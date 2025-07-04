В Азербайджане оглашен приговор участникам беспорядок в Имишли

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В Азербайджане оглашен приговор 19 участникам беспорядков в Имишлинском районе в январе этого года. Семь обвиняемых были приговорены к лишению свободы на срок от одного года до четырех лет.

Как писал "Кавказский узел", 18 января в городе Имишли произошло ДТП с участием автомобиля дорожной полиции. На месте аварии погибли двое детей, позднее в больнице умер еще один ребенок, три человека (две девочки и водитель) получили травмы. После этого начались беспорядки: разгневанные горожане разгромили полицейский автомобиль и вступили в стычки с силовиками. В мае дело о беспорядках в Имишли дошло до суда.

Имишли: гибель детей и уличные беспорядки 18 января 2025 года в азербайджанском городе Имишли произошло ДТП с участием автомобиля дорожной полиции. Погибли трое детей, два человека получили ранения. Авария спровоцировала протесты местных жителей. Силовики задержали несколько человек, в том числе оппозиционных активистов.

Вчера, 3 июля, в Имишлинском районном суде под председательством судьи Заура Пирвердиева был оглашен приговор участникам январских беспорядков в городе Имишли.

Как сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в суде, обвиняемые Талех Мамедов, Кенан Меджнунов, Рахиб Рзаев были приговорены к 4 годам лишения свободы, Руслан Гулиев получил 2 года реального срока, а Сенану Алиеву, Эльхану Азимову и Аббасу Багирову назначили по 1,5 года тюремного срока. Назим Алиев осужден к 1 году лишения свободы условно. Еще 11 фигурантов дела приговорены к различным срокам ограничения свободы – от года до четырех лет.

Сотрудник суда отметил, что все осужденные были признаны виновными в хулиганстве, а некоторые еще и в порче имущества. По его словам, приговоренные к ограничению свободы будут оставаться на свободе с обязательствами регулярно отмечаться в органах пробации, а также не покидать территорию по месту жительства.

Сотрудник суда указал, что у всех осужденных есть право на обжалование. Осужденных защищали адвокаты по назначению, эти защитники оказались не доступны для комментариев.