В Азербайджане оглашен приговор участникам беспорядок в Имишли
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В Азербайджане оглашен приговор 19 участникам беспорядков в Имишлинском районе в январе этого года. Семь обвиняемых были приговорены к лишению свободы на срок от одного года до четырех лет.
Как писал "Кавказский узел", 18 января в городе Имишли произошло ДТП с участием автомобиля дорожной полиции. На месте аварии погибли двое детей, позднее в больнице умер еще один ребенок, три человека (две девочки и водитель) получили травмы. После этого начались беспорядки: разгневанные горожане разгромили полицейский автомобиль и вступили в стычки с силовиками. В мае дело о беспорядках в Имишли дошло до суда.
Вчера, 3 июля, в Имишлинском районном суде под председательством судьи Заура Пирвердиева был оглашен приговор участникам январских беспорядков в городе Имишли.
Как сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в суде, обвиняемые Талех Мамедов, Кенан Меджнунов, Рахиб Рзаев были приговорены к 4 годам лишения свободы, Руслан Гулиев получил 2 года реального срока, а Сенану Алиеву, Эльхану Азимову и Аббасу Багирову назначили по 1,5 года тюремного срока. Назим Алиев осужден к 1 году лишения свободы условно. Еще 11 фигурантов дела приговорены к различным срокам ограничения свободы – от года до четырех лет.
Сотрудник суда отметил, что все осужденные были признаны виновными в хулиганстве, а некоторые еще и в порче имущества. По его словам, приговоренные к ограничению свободы будут оставаться на свободе с обязательствами регулярно отмечаться в органах пробации, а также не покидать территорию по месту жительства.
Сотрудник суда указал, что у всех осужденных есть право на обжалование. Осужденных защищали адвокаты по назначению, эти защитники оказались не доступны для комментариев.
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источник: корреспондент "Кавказского узла"