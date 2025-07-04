×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:44, 4 июля 2025

В Азербайджане оглашен приговор участникам беспорядок в Имишли

Задержанные после беспорядков в Имишли. Январь 2025 года. Фото пресс-службы МВД Азербайджана.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Азербайджане оглашен приговор 19 участникам беспорядков в Имишлинском районе в январе этого года. Семь обвиняемых были приговорены к лишению свободы на срок от одного года до четырех лет. 

Как писал "Кавказский узел", 18 января в городе Имишли произошло ДТП с участием автомобиля дорожной полиции. На месте аварии погибли двое детей, позднее в больнице умер еще один ребенок, три человека (две девочки и водитель) получили травмы. После этого начались беспорядки: разгневанные горожане разгромили полицейский автомобиль и вступили в стычки с силовиками. В мае дело о беспорядках в Имишли дошло до суда.

Видео с камер видеорегистратора. Скриншот https://oxu.az/ru/proisshestviya/
14:12 16.05.2025
Имишли: гибель детей и уличные беспорядки
18 января 2025 года в азербайджанском городе Имишли произошло ДТП с участием автомобиля дорожной полиции. Погибли трое детей, два человека получили ранения. Авария спровоцировала протесты местных жителей. Силовики задержали несколько человек, в том числе оппозиционных активистов.

Вчера, 3 июля, в Имишлинском районном суде под председательством судьи Заура Пирвердиева был оглашен приговор участникам январских беспорядков в городе Имишли.

Как сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в суде, обвиняемые Талех Мамедов, Кенан Меджнунов, Рахиб Рзаев были приговорены к 4 годам лишения свободы, Руслан Гулиев получил 2 года реального срока, а Сенану Алиеву, Эльхану Азимову и Аббасу Багирову назначили по 1,5 года тюремного срока. Назим Алиев осужден к 1 году лишения свободы условно. Еще 11 фигурантов дела приговорены к различным срокам ограничения свободы – от года до четырех лет. 

Сотрудник суда отметил, что все осужденные были признаны виновными в хулиганстве, а некоторые еще и в порче имущества. По его словам, приговоренные к ограничению свободы будут оставаться на свободе с обязательствами регулярно отмечаться в органах пробации, а также не покидать территорию по месту жительства. 

Сотрудник суда указал, что у всех осужденных есть право на обжалование. Осужденных защищали адвокаты по назначению, эти защитники оказались не доступны для комментариев.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Ахмеднаби Ахмеднабиев. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"
13:22, 9 августа 2024
Названы победители журналистского конкурса в память об Ахмеднабиеве
МИД Азербайджана. Кадр видео пресс-службы МИД https://www.youtube.com/watch?v=THRZIwg2FOQ
15:51, 9 июня 2024
Баку отказался признать итоги выборов в Южной Осетии
Йенс Столтенберг. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
01:55, 20 марта 2024
Визит Столтенберга продемонстрировал интересы НАТО на Южном Кавказе
Урна для бюллетеней. Фото: https://krd.ru
23:28, 14 марта 2024
Абхазия стала лидером по числу зарубежных участков для выборов Путина
МИД Грузии, фото: madloba.info
00:51, 23 октября 2023
Грузия отказалась участвовать во встрече в формате "3+3" в Тегеране
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
08:27, 4 мая 2025
Ветер с Апшерона
4 причины отказаться от участия в московском параде
Все блоги
Справочник
Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Блогеры
Фото
07:37, 2 июля 2025
Ветер с Апшерона
3
Шкалы враждебности
Фото
07:30, 27 июня 2025
Ветер с Апшерона
Пост о нравах отечественных туристов
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
23:10, 20 июня 2025
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Трудности переввоза
Фото
21:51, 19 июня 2025
Ветер с Апшерона
Низвержение авторитетов
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Заседание парламента Армении. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/parlament-armenii-prinyal-v-pervom-chtenii-proekt-o-nacionalizacii-elsetej/
03 июля 2025, 13:38
Парламент Армении принял закон для национализации компании Карапетяна

Самвел Карапетян. Фото: https://minval.az/news/124470707
03 июля 2025, 06:52
Следком Армении назвал причину обысков в компании Карапетяна

Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
02 июля 2025, 17:27
Туристы из России пожаловались на насилие в Азербайджане

Школьный класс. Фото: tehsil.gov.az / Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
02 июля 2025, 15:15
Минобразования Азербайджана отреагировало на информацию о закрытии русских школ

Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Показать больше