35 человек эвакуированы с Эльбруса после аварии на канатной дороге

Спасатели в Кабардино-Балкарии эвакуировали 35 человек с горы Эльбрус после аварии на однокресельной канатной дороге. Семь человек были переданы врачам, одного из них госпитализировали для обследования.

Как писал "Кавказский узел", сегодня днем из-за обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли два человека. Других находившихся на месте происшествия людей пришлось эвакуировать спасателям в сложных погодных условиях.

Спасательные работы на аварийной канатной дороге на Эльбрусе завершены, 35 человек, находившихся на ней, были эвакуированы, сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии. На месте происшествия работали 29 спасателей с девятью единицами техники.

По данным ведомства, всего в момент инцидента на канатной дороге находились 37 человек, двое из которых погибли. Семеро из выживших и эвакуированных людей были переданы бригаде скорой помощи для осмотра. Минздрав Кабардино-Балкарии, в свою очередь, сообщил, что один из эвакуированных был направлен на обследование и диагностику в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике.

Согласно сообщению Минздрава, "пострадавших среди эвакуированных нет", однако управление Следкома по Кабардино-Балкарии заявило, что несколько человек "получили повреждения различной степени тяжести". По информации следствия, подвесные кресла с находившимися на них людьми в результате аварии упали на скалы.

Возбуждено уголовное дело, инцидент расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК России). Эта статья в случае гибели двух и более людей предусматривает для виновных до десяти лет лишения свободы.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков ранее сообщил, что аварийную канатную дорогу эксплуатировала частная компания ООО "МКД Эльбрус". В МЧС при этом сообщали, что дорога "с 3 по 24 сентября находится на регламентных работах по подготовке к зимнему сезону".

