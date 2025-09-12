Два человека погибли на Эльбрусе из-за аварии на канатной дороге

Трос однокресельной канатной дороге оборвался на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, два человека погибли, их тела эвакуируют спасатели.

Первое сообщение о ЧП на горе Эльбрус опубликовал сегодня днем глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Канатную дорогу, по его словам, эксплуатировала частная компания, ООО “МКД Эльбрус”.

"Спасатели работают на месте происшествия, осуществляется эвакуация тел погибших. На настоящий момент информации о пострадавших нет. Предварительно причина аварии - сход троса с ролика одной из опор", - написал Коков в своем Telegram-канале.

По информации республиканского МЧС, сообщение об аварии поступило в экстренные службы в 15.30 мск. “Современная гондольная канатная дорога с 3 по 24 сентября находится на регламентных работах по подготовке к зимнему сезону”, - указано в сообщении ведомства.

Погибшие в результате инцидента - местный житель и туристка, других находившихся на месте происшествия людей эвакуируют с горы спасатели, сообщил со ссылкой на сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда ТАСС Кавказ.

Вертикальная эвакуация остальных туристов с Эльбруса осложнена погодными условиями, отмечает Telegram-канал “Сапа Кавказ”. По информации канала “112”, спасатели эвакуируют девятерых человек.

Как писал "Кавказский узел", 12 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике 8 августа, один из них находится в тяжелом состоянии. Следком возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. Все пострадавшие - туристы, сообщил глава республики. К утру 9 августа в больнице оставались четыре человека, одной пациентке была проведена операция.

Канатная дорога в городском парке Нальчика была построена в 1968 году, основной причиной обрыва троса назван износ подъемника. Туристы неоднократно жаловались на состояние канатной дороги, билет на которую стоит 500 рублей: они писали, что подъемник "очень старый", "все ржавое" и "все держится на соплях", а также критиковали конструкцию: "сидушка с цепью и все".

