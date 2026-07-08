Формальный подход чиновников лишил Кабардино-Балкарию туристических дивидендов

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Бюджет Кабардино-Балкарии имел бы значительно больше средств за счет туризма если бы чиновники разработали целевую программу его развития. Но на текущем этапе отдыхающие сталкиваются в республике с разбитыми дорогами, свалками и плохой инфраструктурой, указали опрошенные "Кавказским узлом" представители местной туристической индустрии.

Как информировал "Кавказский узел", 3 июля жители Кабардино-Балкарии раскритиковали отчет властей о развитии туризма. Минкурортов Кабардино-Балкарии сообщило, что намерении совместно с МГУ повышать квалификацию сотрудников и проводить исследования. Местные жители, комментируя отчет министерства в соцсети, указали чиновникам, что развитию туризма мешают нерешенная проблема с вывозом мусора, разбитые дороги и высокие цены на бензин.

В 2025 году туристический поток в Кабардино-Балкарии впервые достиг рекордной цифры – 2 млн человек. Это на 13,7% больше отдыхающих, чем годом ранее, передал 16 января ТАСС со ссылкой на Минтуризма республики.

В Кабардино-Балкарии туристов было бы в три раза больше, если бы власти решили ряд проблем, касающихся туризма – важнейшей сферы развития экономики республики, отметил местный краевед и издатель Виктор Котляров. "Туризм – это то, на чем может процветать республика. Между тем нет целевой политики его развития, направленной на будущее", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Котлярова, в первую очередь необходима популяризация Кабардино-Балкарии, как уникального региона.

"У нас совсем не занимаются пропагандой. Мы на этом рынке 25 лет. Издали 78 книг о достопримечательностях республики. Мы это делаем не для заработка, а потому что любим республику, которой нет равных по уникальности. Однако ни один из наших проектов не был поддержан властными структурами. Ни разу министерство туризма не обратилось ко к нам ни по одному вопросу, хотя лучше нас эту сферу никто не знает", – отметил краевед.

Он подчеркнул, что должна быть целенаправленная государственная политика в области популяризации туризма. "Туристическая сфера – это, прежде всего, наполнение бюджета, это то, на чем может развиваться республика. Я считаю, что нужна серьезнейшая целевая программа развития туристической сферы", – подчеркнул Котляров.

Кабардино-Балкария – один из главных центров горного туризма и альпинизма в России. Жемчужиной республики является легендарный Эльбрус – высочайшая вершина Европы, у ее подножия расположены горнолыжные курорты "Эльбрус" и "Чегет". Популярностью среди путешественников пользуется живописное Чегемское ущелье с его знаменитыми водопадами, а также высокогорное урочище Джилы-Су, известное целебными нарзанными источниками. Любители истории и этнотуризма посещают археологический комплекс "Верхняя Балкария" со средневековыми сторожевыми башнями и "Город мертвых" в селе Эльтюбю. Природными визитными карточками республики также считаются карстовые Голубые озера и Безенгийское ущелье, где сосредоточено большинство кавказских вершин-пятитысячников.

Властям необходимо уделять внимание экологии Приэльбрусья, указала жительница Тырныауза Светлана Канаметова, которая работает в сфере туризма и занимается организацией поездок иностранных туристов в Кабардино-Балкарию.

"Строят гостевые домики в Приэльбрусье тут и там, часто даже не регистрируют их, присоединяют их к коммуникациям, а они в силу своей изношенности, поскольку построены еще в советские годы, не выдерживают и канализационные стоки сливаются в реку Баксан. При этом вырубаются вековые сосны. Я недавно была в Терсколе, везде мусор, пни, свалки. Вы не представляете во что превратили это уникальное место. Домики, как скворечники на каждом шагу. Русла рек не очищаются после схода лавин", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В последнее время в Кабардино-Балкарии количество туристов снизилось из-за повышения цен на бензин, отметила жительница поселка Нейтрино Эльбрусского района Мадина Цакоева. "Многие из ближних регионов приезжают на своих машинах, а цены на бензин сказались на потоке автотуристов", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

В Федеральном законе "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" прямо прописано, что власти должны создавать и обеспечивать благоприятные условия для туризма, подчеркнул нальчикский юрист Олег Сергеев.

"В частности, речь идет о развитии инфраструктуры – дорог, объектов размещения, питания, горнолыжных трасс, коммунальной инфраструктуры – водопроводных и канализационных сетей. Необходимо обеспечить сферу туризма специалистами", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Власти также несут ответственность за обеспечение благоприятной окружающей среды. Эта обязанность регламентируется ФЗ "Об охране окружающей среды", который предусматривает разработку мероприятий по охране окружающей среды, проведения оценки воздействия на нее, осуществление экологического надзора, продолжил юрист.

"В Кабардино-Балкарии отсутствуют чётко выстроенные механизмы экологического мониторинга и регулирования потоков, что повышает риски утраты рекреационной ценности объектов", – обратил внимание Сергеев.

Напомним, жители Кабардино-Балкарии ранее неоднократно жаловались на проблемы с вывозом мусора. В частности, в августе 2025 года более 7400 человек подписали петицию с требованием прекратить сотрудничество с предприятием "Экологистика" в качестве регоператора по вывозу отходов. С 15 мая в Кабардино-Балкарии действует новый оператор "Экотехпром". При этом жители республики отметили, что принципиального улучшения ситуации после начала работы "Экотехпрома" пока не произошло.