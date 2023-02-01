Суд третий раз отказал в переводе Бахтияра Гаджиева под домашний арест

01 февраля 2023, 20:38

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Хатаинский суд Баку проигнорировал аргументы защиты и отказался перевести под домашний арест активиста Бахтияра Гаджиева, который 24-е сутки проводит голодовку. Гаджиев был доставлен в суд в критическом состоянии, сообщили его адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", 22 января суд в Баку, проигнорировав аргументы защиты, на месяц продлил арест активиста Бахтияра Гаджиева, который голодает в изоляторе, требуя освобождения. 27 января апелляционный суд оставил в силе это решение. Адвокаты заявили, что за время голодовки состояние Гаджиева резко ухудшилось, однако он не получает качественной медпомощи. На 22-й день голодовки у него возникли судороги и участились обмороки, заявила 30 января адвокат Зибейда Садыгова. На 23-и сутки голодовки встретился с матерью, но отказался прекратить акцию протеста, несмотря на ее просьбы. Адвокат назвал состояние Гаджиева критическим.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, хотя инцидент произошел в перерыве заседания, когда в зале не было судей. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти (статья 221.2.2 Уголовного кодекса Азербайджана), ему грозит до трех лет тюрьмы.

В Хатаинском районном суде Баку сегодня состоялось рассмотрение ходатайства о переводе Гаджиева под домашний арест, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Ровшана Рагимли.

По ее словам, суд не удовлетворил ходатайство и оставил проводящего 24-е сутки голодовку с требованием освобождения активиста под стражей. “Следственный орган, как и прежде выступая против освобождения Гаджиева, аргументировал это тем, что Гаджиев, "оставаясь на свободе, может скрыться от следствия". Однако человек, который 24-е сутки проводит голодовку в первую очередь нуждается в лечении, мы уже не говорим о том, что Бахтияр Гаджиев известный в обществе человек, дорожащий своей репутацией и он никогда не станет скрываться", - подчеркнула она.

Адвокат также напомнила, что вменяемые Гаджиеву преступления "не представляют большой общественной опасности" и и по закону ему не обязательно находиться под стражей. "Однако, к сожалению суд, не вняв доводам защиты в очередной раз вынес несправедливое решение в отношении Гаджиева, оставив его под стражей", - сказала Рагимли корреспонденту "Кавказского узла".

Бахтияр Гаджиев был доставлен в суд, отметила она. "Состояние Бахтияра все более ухудшается. Он продолжает терять вес. Наряду с головокружениями, сердечными, желудочными, мышечными болями, теперь у него начались и колики в почках. Он уже в критическом состоянии. На данном этапе мы ставим вопрос хотя бы о госпитализации. Он сам обращался для проведения ему магнитно-резонансной и компьютерной томографий, эхокардиограммы, но до сих пор ответа не получил", - сказала Рагимли.

Суд уже в третий раз отказывает Гаджиеву в переводе под домашний арест, подчеркнул адвокат Гаджиева Агиль Лаидж.

"В этот раз мы просили освободить его хотя бы по гуманитарным соображениям. Но тщетно. Держать голодающего 24-е сутки человека в СИЗО, где ему не оказывается медицинская помощь, мягко говоря, не гуманно", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, защита подаст апелляционную жалобу на решение суда.

Дело Гаджиева - откровенно сфабрикованное, сказал корреспонденту "Кавказского узла" соучредитель "Линии защиты" Заур Акпер. "Бахтияр Гаджиев - не тот человек, которого можно обвинить в хулиганстве. Он один из немногих азербайджанцев, кто получил образование в Гарвардском университете. Его как эксперта и правозащитника приглашали на разные международные форумы, конференции. В стране он известен как общественный активист, реализовавший проекты в социальной сфере. Поэтому выдвинутые ему обвинения неправдоподобны и бездоказательны. Он вынужден проводить голодовку требуя восстановления своих прав. Бахтияр с короткими перерывом голодает почти 40 дней. Если что-то с ним случится, то это будет на совести азербайджанского режима", - подчеркнул он.

Мать Гаджиева Солида Мовлаева 1 февраля посетила аппарат омбудсмена, чтобы привлечь внимание к состоянию сына. "Я хотела встретиться с омбудсменом Сабиной Алиевой. Поскольку ее на месте не оказалось, меня принял Ибрагим Абдуллаев из общего отдела. Я рассказала о состоянии Бахтияра и что он невиновен. Его самочувствие с каждым днем ухудшается, и я сильно беспокоюсь за его жизнь", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мовлаева призвала омбудсмена всерьез поинтересоваться состоянием Гаджиева и посетить его лично."Мне сказали, что проинформируют об этом омбудсмена и в течение короткого времени мне ответят", - добавила она.

Мать Гаджиева была принята наряду с другими лицами, обратившимися по его делу, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе аппарата омбудсмена. "В то же время, в Бакинском СИЗО-1 омбудсмен Сабина Алиева встретилась с Бахтияром Гаджиевым и выслушала его", - сказали в ведомстве, воздержавшись от других комментариев.

В Хатаинском районном суде подтвердили информацию об отказе перевести Гаджиева под домашний арест.

В Пенитенциарной службе вновь воздержались от комментариев по поводу состояния Гаджиева, заметив лишь, что активист находится в медико-санитарной части под наблюдением врачей.

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