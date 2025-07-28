Четыре беспилотника сбиты в Ростовской области

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Военные уничтожили в Ростовской области четыре беспилотника, запущенных со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью атаке беспилотников подверглись Каменск-Шахтинский, Новошахтинск и Красносулинский район Ростовской области. Около хутора Васецкого в результате атаки произошел пожар, он потушен.

Минувшей ночью уничтожены семь украинских беспилотников самолетного типа, из них четыре – в Ростовской области, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, по одному дрону сбито также в Орловской, Калужской и Брянской областях.

Напомним, в ночь на 27 июля были сбиты девять беспилотников в Волгоградской области и девять в Ростовской. В Ростовской области атаки были зафиксированы в Каменске-Шахтинском и Волгодонске, а также в Каменском и Белокалитвинском районах. В Каменске-Шахтинском повреждена крыша дома, в хуторе Лесной Каменского района - два автомобиля.

Сутками ранее, 26 июля, атакам беспилотников подверглись Каменск-Шахтинский и шесть районов Ростовской области. В Зимовниковском районе около автодороги в результате атаки сгорел автомобиль, погибли два человека. По данным властей, оба погибших оказались жителями Калмыкии.

23 июля в больницу Новочеркасска были доставлены две женщины и мужчина, получившие ранения при атаке беспилотников.