Пожар произошел в Ростовской области после атаки беспилотников

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Военные сбили в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе беспилотники, запущенные со стороны Украины. Около хутора Васецкого в результате атаки произошел пожар.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 27 июля были сбиты девять беспилотников в Волгоградской области и девять в Ростовской. В Ростовской области атаки были зафиксированы в Каменске-Шахтинском и Волгодонске, а также в Каменском и Белокалитвинском районах. В Каменске-Шахтинском повреждена крыша дома, в хуторе Лесной Каменского района - два автомобиля.

Атаке беспилотников подверглись Каменск-Шахтинский, Новошахтинск и Красносулинский район, сообщил в 06.03 мск врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Из-за атаки начался пожар возле хутора Васецкий Красносулинского района. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили его", - написал он.

Напомним, 26 июля атакам беспилотников подверглись Каменск-Шахтинский и шесть районов Ростовской области. В Зимовниковском районе около автодороги в результате атаки сгорел автомобиль, погибли два человека. По данным властей, оба погибших - жители Калмыкии.

23 июля в больницу Новочеркасска были доставлены две женщины и мужчина, получившие ранения при атаке беспилотников.