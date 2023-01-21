Азербайджанские активисты отказались прекратить голодовку в поддержку Тофига Ягублу

21 января 2023, 20:50

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Девять активистов и жена азербайджанского оппозиционера Тофига Ягублу продолжают голодовку солидарности, рассказали участники акции. Сам Ягублу голодает 17-й день, он крайне слаб и истощен, сообщила его дочь Нигяр Хази.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционер Тофиг Ягублу объявил голодовку в изоляторе 5 января, после отказа суда удовлетворить его жалобу на административный арест. На седьмые сутки голодовки семья добилась его госпитализации, но Ягублу и в клинике продолжил свою акцию. Голодовку в поддержку требований политика проводит также его супруга и группа активистов. На 19 января число участников голодовки сократилось до восьми человек. Врач Адиль Гейбулла, который посетил Ягублу в Бинагадинском медцентре, сообщил, что у политика возникли трудности с ходьбой. 20 января к акции солидарности присоединились еще три человека и число участников возросло до 11. При этом Ягублу призвал соратников прекратить акцию, отметив, что срок его ареста подходит к концу.

Тофиг Ягублу был задержан 23 декабря 2022 года на месте протестной акции в центре Баку и арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Права Ягублу в изоляторе МВД были нарушены, заявил его адвокат.

Дочь Тофига Ягублу Нигяр Хази 21 января вновь посетила отца в Бинагадинском медицинском центре вместе с врачом, профессором Адилем Гейбуллой.

"Мы с профессором Адилем Гейбуллой встретились с отцом. Он истощен, сильно похудел, глаза его безжизненны, от головокружения отец не может вставать. Он фактически голодает не 17 дней, а почти месяц, потому что в изолятор ему не пропускали пищу из дома, а еда, которую там дают, некачественная и вредна для него в связи с болезнями", - рассказала Хази корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, 22 января срок ареста Ягублу истекает. При этом в решении суда не было указано, с какого времени отсчитывается срок его ареста.

"В деле только указано время поступления в Бинанадинский пункт содержания лиц, арестованных в административном порядке – 19.20. Очевидно, завтра его выпустят из Бинагадинского медицинского центра в это время (18.20 мск)", - сказала Хази.

Представители больницы, где находится Тофиг Ягублу, отказались сообщить корреспонденту "Кавказского узла

Голодовку солидарности с Тофигом Ягублу продолжает его жена Майя Ягублу, она голодает дома 15-е сутки. "Сегодня у меня возникли боли и на спине. Продолжаются сильные боли в почках, желудке. Но несмотря на я продолжу голодовку до завтра – до возвращения мужа домой", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Голодовку в поддержку политика с 9 января проводит и группа активистов в штаб-квартире партии "Мусават", хотя состав ее участников меняется.

"Несмотря на призыв Тофига Ягублу к нам остановить акцию, мы решили продолжать ее . Сегодня из акции по состоянию здоровья вышел один активист, но девять человек продолжают голодовку. Наши требования остаются прежними – освободить Тофига Ягублу, Бахтияра Гаджиева и других политзаключенных", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник голодовки, член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Руслан Амиров.

20 января к голодовке присоединились еще трое активистов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнур Гасанов, Тахир Гасанли и Асим Агаев. Также в голодовке солидарности участвуют члены ПНФА Исмаилиддин Гасымов, Ширван Султанов, Акиф Агаев, Хиджран Агаев, Орхан Бахышлы и сам Амиров. Он добавил, что Исмаиллиддин Гасымов продолжает голодовкау 12 суток.

Напомним, что Бахтияр Гаджиев 5 декабря 2022 года объявил голодовку в изоляторе и проводил ее до 28 декабря 2022 года, когда прекратил акцию по настоянию родителей и общественности. Но 29 декабря суд отказал в переводе Гаджиева под домашний арест, а 9 января не была удовлетворена жалоба на это решение, и Гаджиев снова начал голодовку. Во время повторной голодовки его состояние существенно ухудшилось. 20 января адвокат Джавад Джавадов рассказал после посещения Гаджиева, что у него существенная потеря веса, пониженное давление, но голодовку он прекращать не намерен. 21 января, по словам адвоката Немата Керимли, Гаджиев продолжал голодовку. При этом суд продлил срок его ареста еще на 1 месяц.

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