Защита заявила об ухудшении состояния Ализамина Салаева

02 апреля 2023, 16:12

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Состояние азербайджанского оппозиционера Ализамина Салаева, который 55-е сутки проводит голодовку в изоляторе, заметно ухудшилось, а необходимую медпомощь ему по-прежнему не оказывают, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта было подано ходатайство о переводе Ализамина Салаева под домашний арест, однако слушания так и не были назначены. На 50-е сутки голодовки Салаев утратил способность передвигаться без посторонней помощи, заявил его адвокат. 29 марта адвокат лично представил в суд ходатайство о переводе Салаева под домашний арест, однако суд не удовлетворил это ходатайство.

7 февраля руководитель Сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ализамин Салаев был задержан, 8 февраля арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение человеку. Салаев отверг обвинение, заявив, что сам подвергся нападению. В знак протеста против уголовного дела Салаев 7 февраля объявил голодовку, сообщил его адвокат.

Ализамин Салаев 55-е сутки проводит голодовку в Бакинском СИЗО-1, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Немат Керимли, который говорил с подзащитным по телефону 1 апреля.

"Мы с ним говорили по телефону вчера (1 апреля) на 54-е сутки голодовки. Сегодня уже 55-е сутки голодовки. Он с самого начала сказал, что если лично не сообщит мне или родным о прекращении голодовки, значит, следует считать, что его акция продолжается. Вчера, когда мы с ним говорили, он был в очень подавленном состоянии, потерял уже надежду на свое освобождение", - рассказал адвокат.

Состояние Салаева "очень тяжелое", отметил он. "Кровяное давление у него крайне низкое, пульс совсем слабый. У него болит практически все тело. У него сильные боли в голове и спине, он настолько слаб, что уже и не может передвигаться. Его едва было слышно, говорил он тихо, прерывисто", - сказал Немат Керимли.

При этом, по его словам, Салаева не переводят в медицинско-санитарную часть. "Можно сказать, что за ним нет медицинского наблюдения. Уже когда ему становится совсем плохо, он впадает в обморок, к нему вызывают медиков, а они всего лишь измеряют ему давление и пульс", - отметил Керимли.

Адвокат указал, что Салаев намерен продолжать голодовку. "Салаев непреклонен и намерен продолжать голодовку, пока его не освободят. Однако дальнейший отказ пищи может угрожать его жизни. Возможно, он так долго держится благодаря крупному весу. На момент поступления в СИЗО он весил 126 кг. Но Салаев потерял 40 кг и ресурсы организмы постепенно иссякают", - сказал он.

Он также указал на отсутствие результатов посещения Салаева представителями омбудсмена. "Его дважды посещали представители омбудсмена, после этого они обращались к генеральному прокуратору и в главное медицинское управление Минюста, но результатов нет", - отметил адвокат.

По его словам, предварительное следствие уже завершается. "Я говорил со следователем. Предварительное следствие завершается. В ближайшие дни они представят итоговый обвинительный акт, и после нашего ознакомления с материалами дела оно поступит в суд", - сказал Керимли, добавив, что 3 апреля представит апелляционную жалобу на отказ в переводе Салаева под домашний арест. Жалоба, по его словам, должна быть рассмотрена в течение трех дней.

Представители аппарата омбудсмена и Пенитенциарной службы в связи с выходным днем оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Ализамин Салаев ранее заявил, что в отношении него была совершена провокация. По его словам, он приезжал в Баку по делам, но задержался и не успел на рейсовые автобусы. Знакомый его подвез до транспортной развязки на выезде из города, где Салаев ждал попутную машину в Сальян. Вдруг на него пошел неизвестный мужчина с ножом в руках, который нецензурно выражался в адрес активиста. Ализамин, чтобы защититься, оттолкнул его и бросился бежать. Однако тут же появились сотрудники полиции, которые задержали его и отвезли в расположенное поблизости управление полиции.

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