Генпрокурор Азербайджана взял под контроль дело Салаева

29 апреля 2023, 23:17

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Уголовное дело против активиста партии Народного фронта Азербайджана Ализамина Салаева взял под контроль генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, сообщил адвокат активиста. Он выразил надежду, что это поспособствует переводу Салаева, который 82-е сутки проводит голодовку в СИЗО, под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта было подано ходатайство о переводе активиста партии Народного фронта Азербайджана Ализамина Салаева под домашний арест, однако слушания так и не были назначены. На 50-е сутки голодовки Салаев утратил способность передвигаться без посторонней помощи, заявил его адвокат. Несмотря на призыв однопартийцев, проводящий 59-е сутки голодовку в СИЗО член партии Народного фронта Ализамин Салаев отказался прекращать голодовку. Адвокат оппозиционера выразил надежду, что Салаева дважды посещали представители омбудсмена, но их визиты не принесли положительных изменений, а сотрудники МККК не приходили к активисту, рассказал адвокат активиста. На 72-е сутки голодовки Салаев был переведен в отдельную камеру и взят под медицинское наблюдение. На 74-е сутки Салаев пережил кому, но отказался прекращать голодовку в изоляторе, сообщил его адвокат. Суд по делу Салаева назначен на 2 мая.

7 февраля руководитель Сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ализамин Салаев был задержан, 8 февраля арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение человеку. Салаев отверг обвинение, заявив, что сам подвергся нападению. В знак протеста против уголовного дела Салаев 7 февраля объявил голодовку, сообщил его адвокат.

29 апреля в Бакинском СИЗО-1 с Салаевым встретились сотрудники управления по надзору за следствием в органах полиции генеральной прокуратуры Азербайджана, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Немат Керимли. "Об этой встрече мне сообщил сам Салаев сегодня вечером по телефону. Сотрудники управления генеральной прокуратуры по надзору за следствием в органах полиции сообщили Салаеву, что его дело взято под личный контроль генерального прокурора Кямрана Алиева. Салаева заверили, что будет проведено "справедливое расследование" хода следствия, проводимого полицией. Салаев написал заявление сотрудникам прокуратуры о своей невиновности и фальсификации обвинения", - сказал адвокат.

Визит представителей генеральной прокуратуры адвокат объяснил длительной голодовкой, проводимой Салаевым. "Ализамин Салаев голодает уже 82-е сутки. Он в тяжелом состоянии и игнорировать его голодовку государственные органы уже не могут", - отметил Керимли.

Вместе с тем, он выразил сомнения, что прокуратура выявит нарушение закона сотрудниками полиции и закроет дело по оправдательным основаниям. "В правоохранительной системе Азербайджана действует круговая порука - все органы взаимосвязаны и не принимают решений в ущерб интересам друг друга. Поэтому сомневаюсь, что прокуратура признает действия полиции незаконными и закроет дело. Однако, есть надежда, что 2 мая на подготовительном заседании суда гособвинитель, представляющий прокуратуру, не станет возражать против перевода Салаева под домашний арест. Его здоровье серьезно подорвано и ему потребуется много месяцев на восстановление нормального функционирования организма", - сказал Керимли.

Несмотря на визит представителей генпрокуратуры и их заверения, Салаев продолжает голодовку. "Состояние его тяжелое. Он похудел на более чем 40 кг. Салаев не может передвигаться без посторонней помощи. У него все болит – голова, почки, сердце, ноги, руки, суставы, кости. После того, как он Салаев пережил кому, ему стали делать капельницы. Возможно, наряду с лекарствами ему вводят также какие-то поддерживающие вещества", - добавил адвокат.

Представители генеральной прокуратуры и Пенитенциарной службы Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

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