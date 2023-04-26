Ализамин Салаев. Фото: https://www.yeniavaz.com

26 апреля 2023, 20:04

Ализамин Салаев после комы продолжил голодовку

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Ализамин Салаев пережил кому, но отказался прекращать голодовку  в изоляторе, сообщил его адвокат. Суд по делу Салаева назначен на 2 мая.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта было подано ходатайство о переводе активиста партии Народного фронта Азербайджана Ализамина Салаева под домашний арест, однако слушания так и не были назначены. На 50-е сутки голодовки Салаев утратил способность передвигаться без посторонней помощи, заявил его адвокат. Несмотря на призыв однопартийцев, проводящий 59-е сутки голодовку в СИЗО член партии Народного фронта Ализамин Салаев отказался прекращать голодовку. Адвокат оппозиционера выразил надежду, что Салаева дважды посещали представители омбудсмена, но их визиты не принесли положительных изменений, а сотрудники МККК не приходили к активисту, рассказал адвокат активиста. На 72-е сутки голодовки Салаев был переведен в отдельную камеру и взят под медицинское наблюдение.

7 февраля руководитель Сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ализамин Салаев был задержан, 8 февраля арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение человеку. Салаев отверг обвинение, заявив, что сам подвергся нападению. В знак протеста против уголовного дела Салаев 7 февраля объявил голодовку, сообщил его адвокат.

Ализамин Салаев 79-е сутки проводит голодовку, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Немат Керимли, который посетил сегодня активиста в в Бакинском СИЗО-1. "23 апреля Салаев впал в кому. Только после того, как ему ввели под капельницей лекарства, он пришел в сознание. Сейчас он содержится в отдельной камере под наблюдением врачей. Когда в камере нет медработников, за ним присматривают надзиратели, чтобы в случае резкого ухудшения состояния срочно вызвать помощь", - сказал Керимли.

По словам Керимли, Салаев потерял в весе более 40 килограммов и сейчас весит менее 80 килограммов. "Салаев очень слаб. На встречу со мной его буквально волокли двое надзирателей. И то, чтобы преодолеть расстояние в 100 метров, он останавливался, чтобы передохнуть. У него сильные боли в почках, суставах, ноют кости. Салаев также страдает от бессонницы, потому что уже нарушены функции мозга. Тем не менее, Салаев продолжает голодовку и требует своего освобождения", - отметил адвокат.

По его словам, на 2 мая в Гарадагском районном суде назначено подготовительное заседание по делу Салаева. "Мы вновь будем ходатайствовать в первую очередь об изменении меры пресечения хотя бы на домашний арест", - сказал адвокат.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев. В Гарадагском суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что подготовительное заседание по делу Салаева пройдет 2 мая.

Напомним, Ализамин Салаев ранее заявил, что в отношении него была совершена провокация. По его словам, он приезжал в Баку по делам, но задержался и не успел на рейсовые автобусы. Знакомый его подвез до транспортной развязки на выезде из города, где Салаев ждал попутную машину в Сальян. Вдруг на него пошел неизвестный мужчина с ножом в руках, который нецензурно выражался в адрес активиста. Ализамин, чтобы защититься, оттолкнул его и бросился бежать. Однако тут же появились сотрудники полиции, которые задержали его и отвезли в расположенное поблизости управление полиции.

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Примечание:

"Состояние Ализамина Салаева резко ухудшилось", "Госдеп США указал на множественные нарушения прав человека в Азербайджане", "Бахтияр Гаджиев попросил содействия в освобождении у Ильхама Алиева".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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