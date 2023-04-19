Состояние Ализамина Салаева обеспокоило врачей

19 апреля 2023, 17:30

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Ализамин Салаев, проводящий 72-е сутки голодовку, жалуется на боли в сердце, это вызвало беспокойство у врачей. Салаев переведен в отдельную камеру и взят под медицинское наблюдение, сообщил адвокат оппозиционера.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 марта было подано ходатайство о переводе активиста партии Народного фронта Азербайджана Ализамина Салаева под домашний арест, однако слушания так и не были назначены. На 50-е сутки голодовки Салаев утратил способность передвигаться без посторонней помощи, заявил его адвокат. Несмотря на призыв однопартийцев, проводящий 59-е сутки голодовку в СИЗО член партии Народного фронта Ализамин Салаев отказался прекращать голодовку. Адвокат оппозиционера выразил надежду, что Салаева дважды посещали представители омбудсмена, но их визиты не принесли положительных изменений, а сотрудники МККК не приходили к активисту, рассказал адвокат активиста.

7 февраля руководитель Сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ализамин Салаев был задержан, 8 февраля арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение человеку. Салаев отверг обвинение, заявив, что сам подвергся нападению. В знак протеста против уголовного дела Салаев 7 февраля объявил голодовку, сообщил его адвокат.

Ализамин Салаев 72-е сутки продолжает голодовку, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" посетивший его сегодня в Бакинском СИЗО-1 адвокат Фахраддин Мехтиев.

По его словам, у Салаева "есть серьезные осложнения со здоровьем". "У него часто происходят головокружения, ноги отказывают. Он много потерял в весе. Сейчас он и весит 80 килограммов, при поступлении в СИЗО в феврале вес у него составлял 118 килограммов. Салаев похудел на 38 килограммов. Он очень вял. У него очень сильные боли в желудке. В области сердца у него появились жгучие боли, которые вызывают боли также на спине. Наконец, вчера, ему сделали электрокардиограмму, взяли образцы крови на анализ. Но результаты кардиограммы и анализов крови пока нам не сообщили. Врачи выразили беспокойство из-за боли в области сердца. Из-за того, что желудочные боли передаются также в спину они подозревают, что у Салаева что-то серьезное с сердцем", - рассказал адвокат.

По его словам, 18 апреля Салаева также навестили представители Бакинского представительства Международного комитета Красного Креста.

Адвокат также указал, что Салаева уже перевели в отдельную камеру. "За ним уже установлено медицинское наблюдение. Врач периодически посещает его, измеряет давление, температуру, пульс. Есть также постоянное наблюдение со стороны надзирателей, чтобы вызвать срочно медиков, если у Салаева возникнут острые проблемы со здоровьем. Однако пока медицинского вмешательства нет, хотя Салаева тяжелом состоянии", - сказал адвокат Мехтиев.

По его словам, от имени соратников и от себя лично он просил Салаева прекратить голодовку. "Однако Салаев сказал, что арестован необоснованно и будет "до конца продолжать голодовку", - отметил Мехтиев. Адвокат также указал, что несмотря на направление дела Салаева в суд, пока дата подготовительного заседания не определена.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев. В Бакинском представительстве МККК корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что организация, в соответствии со своим мандатом, не предоставляет СМИ информацию о посещаемых в местах заключения лицах.

Напомним, Ализамин Салаев ранее заявил, что в отношении него была совершена провокация. По его словам, он приезжал в Баку по делам, но задержался и не успел на рейсовые автобусы. Знакомый его подвез до транспортной развязки на выезде из города, где Салаев ждал попутную машину в Сальян. Вдруг на него пошел неизвестный мужчина с ножом в руках, который нецензурно выражался в адрес активиста. Ализамин, чтобы защититься, оттолкнул его и бросился бежать. Однако тут же появились сотрудники полиции, которые задержали его и отвезли в расположенное поблизости управление полиции.

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