Адвокат назвал безрезультатными визиты представителей омбудсмена к Салаеву

12 апреля 2023, 21:30

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Ализамина Салаева, который 65-й день продолжает голодовку под стражей в Азербайджане, дважды посещали представители омбудсмена, но их визиты не принесли положительных изменений, рассказал адвокат активиста.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 марта было подано ходатайство о переводе активиста партии Народного фронта Азербайджана Ализамина Салаева под домашний арест, однако слушания так и не были назначены. На 50-е сутки голодовки Салаев утратил способность передвигаться без посторонней помощи, заявил его адвокат. 29 марта адвокат лично представил в суд ходатайство о переводе Салаева под домашний арест, однако суд не удовлетворил это ходатайство. Несмотря на призыв однопартийцев, проводящий 59-е сутки голодовку в СИЗО член партии Народного фронта Ализамин Салаев отказался прекращать голодовку. Адвокат оппозиционера выразил надежду, что суд 7 апреля отпустит Салаева под домашний арест, однако этого не произошло.

7 февраля руководитель Сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ализамин Салаев был задержан, 8 февраля арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение человеку. Салаев отверг обвинение, заявив, что сам подвергся нападению. В знак протеста против уголовного дела Салаев 7 февраля объявил голодовку, сообщил его адвокат.

Уголовное дело против Салаева направлено на рассмотрение в Гарадагский районный суд, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фахраддин Мехтиев со ссылкой на полученную им сегодня информацию от следствия.

По словам адвоката, подготовительное судебное заседание по этому делу предположительно может состояться в третьей декаде апреля. "Сроки будут зависеть от загруженности работы суда", - сказал Мехтиев.

Адвокат выразил опасения за здоровье Салаева. "Сегодня я встретился с Салаевым в Бакинском СИЗО-1. Он голодает 65-е сутки и находится в тяжелом состоянии. У него часто происходят головокружения. Раньше он с трудом передвигался от слабости. Сейчас у него уже отказывают ноги. Ко мне на встречу надзиратели его буквально волокли. У него на руках, других частях телах увеличились болячки и сыпь. Это уже у него кожа высыхает. Он жаловался на сильные боли в почках и печени. Салаев сильно истощен", - сказал адвокат.

При этом, по его словам, Салаев не помещен в санитарную часть СИЗО. "Салаева содержат в камере вместе с двумя заключенными. В санчасть его не переводят. В последнее время раз в день к нему приходит врач. Но он только измеряет давление, пульс и все. Давление кстати у Салаева уже опустилось до 70 на 50, пульс учащенный. Никакой медицинской помощи он не получает, поддерживающих инъекций ему не делают",- отметил Мехтиев.

Он посетовал, что за 65 дней голодовки Салаева не посетили представители Международного комитета Красного Креста. "Дважды у него были представители омбудсмена. Но после их посещений никаких результатов не было. Во всяком случае, после этих посещений отношение следственного органа и пенитенциарной службы к нему не поменялось", - сказал адвокат.

Представители аппарата омбудсмена оказались недоступны для комментариев. В связи с завершением рабочего дня не удалось получить комментарии и в Бакинском представительстве МККК. Ранее в миссии МККК корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что Красный Крест не предоставляет информации о посещаемых лицах и не раскрывает их имена.

Напомним, Ализамин Салаев ранее заявил, что в отношении него была совершена провокация. По его словам, он приезжал в Баку по делам, но задержался и не успел на рейсовые автобусы. Знакомый его подвез до транспортной развязки на выезде из города, где Салаев ждал попутную машину в Сальян. Вдруг на него пошел неизвестный мужчина с ножом в руках, который нецензурно выражался в адрес активиста. Ализамин, чтобы защититься, оттолкнул его и бросился бежать. Однако тут же появились сотрудники полиции, которые задержали его и отвезли в расположенное поблизости управление полиции.

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Автор: Фаик Меджид, источник, корреспондент «Кавказского узла»