Ализамин Салаев оставлен под стражей

07 апреля 2023, 12:06

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Бакинский апелляционный суд (БАС) оставил без удовлетворения жалобу, проводящего в СИЗО 60-е сутки голодовку активиста партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ализамина Салаева на отказ в переводе под домашний арест. С каждым днем ему становится все хуже, он совсем слаб, не в состоянии нормально ходить, сообщил адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 марта было подано ходатайство о переводе Ализамина Салаева под домашний арест, однако слушания так и не были назначены. На 50-е сутки голодовки Салаев утратил способность передвигаться без посторонней помощи, заявил его адвокат. 29 марта адвокат лично представил в суд ходатайство о переводе Салаева под домашний арест, однако суд не удовлетворил это ходатайство. Несмотря на призыв однопартийцев, проводящий 59-е сутки голодовку в СИЗО член партии Народного фронта Ализамин Салаев отказался прекращать голодовку. Адвокат оппозиционера выразил надежду, что суд 7 апреля отпустит Салаева под домашний арест.

7 февраля руководитель Сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ализамин Салаев был задержан, 8 февраля арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение человеку. Салаев отверг обвинение, заявив, что сам подвергся нападению. В знак протеста против уголовного дела Салаев 7 февраля объявил голодовку, сообщил его адвокат.

Рассмотрение жалобы на отказ в переводе Салаева под домашний арест состоялось 7 апреля в БАС, сообщил его адвокат Немат Керимли.

«Мы обратили внимание суда на то, что предварительное следствие было 6 апреля завершено, таким образом, устранены основания для содержания Салаева под стражей. Ведь следствие мотивировало его арест тем, что оставаясь на свободе, он может оказывать давление на потерпевшего и свидетелей. С другой стороны, мы указывали на тяжелое состояние Салаева в результате двухмесячной голодовки. Освободившись из-под стражи, он прекратит голодовку и получит доступ к более качественной медицинской помощи для скорейшей реабилитации», - рассказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Однако суд оставил без удовлетворения жалобу.

«Судья никак не объяснил свое решение. Он зачитал только резолютивную часть вердикта. Ализамин Салаев выступая в суде вновь назвал свой арест политическим заказом и заявил, что продолжит голодовку», - продолжил адвокат. По его словам, на этапе у защиты нет правовых инструментов для новых шагов по достижению освобождения Салаева.

«Мы приступили к ознакомлению с материалами дела. На следующей неделе оно, по всей видимости, будет направлено в суд. На этапе судебного разбирательства, на подготовительном заседании, а оно состоится на раньше третьей декады апреля, мы вновь будет ходатайствовать об изменении меры пресечения», - сказал Керимли.

Он отметил, что Салаев 60-е сутки продолжает голодовку.

«С каждым днем ему становится все хуже, появляются новые проблемы. С нашей последней встречи, которая состоялась вчера, ( 6 апреля) у нега спине появились болячки, что является результатом высыхания кожи. Он также пожаловался на усиление болей в почках. Он совсем слаб, не в состоянии нормально ходить, его буквально надзиратели тащили в зал. Лицо у него совсем белым стало, а губы – бесцветными», - подчеркнул адвокат.

В БАС подтвердили информацию об отклонении жалобы Салаева.

Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

Напомним, Ализамин Салаев ранее заявил, что в отношении него была совершена провокация. По его словам, он приезжал в Баку по делам, но задержался и не успел на рейсовые автобусы. Знакомый его подвез до транспортной развязки на выезде из города, где Салаев ждал попутную машину в Сальян. Вдруг на него пошел неизвестный мужчина с ножом в руках, который нецензурно выражался в адрес активиста. Ализамин, чтобы защититься, оттолкнул его и бросился бежать. Однако тут же появились сотрудники полиции, которые задержали его и отвезли в расположенное поблизости управление полиции.

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