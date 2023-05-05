Адвокат Ализамина Салаева назвал состояние оппозиционера критическим

05 мая 2023, 20:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Активист партии Народного фронта Азербайджана Ализамин Салаев на 88-е сутки голодовки находится в критическом состоянии, но требует прекратить введение ему лекарств через капельницы, заявил защитник.

Как писал "Кавказский узел", арестованный активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ализамин Салаев на 50-е сутки голодовки утратил способность передвигаться без посторонней помощи, заявил его адвокат. Несмотря на призыв однопартийцев, активист отказался прекращать голодовку. На 72-е сутки голодовки Салаев был переведен в отдельную камеру и взят под медицинское наблюдение, спустя два дня он пережил кому, но отказался прекращать голодовку в изоляторе, сообщил его адвокат. 2 мая суд отказал Салаеву в переводе под домашний арест.

7 февраля руководитель Сальянской районной организации ПНФА Ализамин Салаев был задержан, 8 февраля арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение человеку. Салаев отверг обвинение, заявив, что сам подвергся нападению. В знак протеста против уголовного дела Салаев 7 февраля объявил голодовку, сообщил его адвокат.

Ализамин Салаев продолжает в Бакинском СИЗО-1 голодовку, которая длится уже 88-е сутки, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Фахраддин Мехтиев после сегодняшней встречи с активистом.

По словам адвоката, Салаев находится в критическом состоянии. «В его организме происходят угрожающие жизни изменения. Он уже похудел на 45 кг, со 118 кг до 73 кг. Он жалуется на сильные боли в сердце, желудке, почках, печени. Он не может уже ходить, на встречу с адвокатами его буквально волокут надзиратели», - сказал Мехтиев.

Он отметил, что Салаеву принудительно вводят лекарства посредством капельниц. «Возможно с лекарствами вводят и питательные вещества, но Салаев не доволен этим. Салаев предупредил, что если ему не перестанут вводить лекарства через вену, то он может перейти к сухой голодовке», - добавил защитник.

Адвокат напомнил, что Салаева посещали представители генпрокуратуры, Красного Креста и омбудсмена, однако их вмешательство не изменило положение оппозиционера, который остается под арестом в статусе обвиняемого.

«Родные, адвокаты, соратники, представители гражданского общества настойчиво просят Салаева прекратить голодовку, однако он неумолим. Салаев заявляет, что не совершал преступления, обвинение сфабриковано и потому требует своего освобождения. Он намерен продолжать голодовку до конца, исходя из принципа «или свобода, или смерть». К сожалению, правоохранительные и судебные органы не реагируют адекватно на его голодовку. Ему даже не меняют меру пресечения на домашний арест», - отметил адвокат Мехтиев.

Он обратил внимание, что Салаева, несмотря на тяжелое состояние, 2 мая доставили в суд в обычном автозаке вместе с другими заключенными.

«Автомобиль сначала доставляет заключенных в апелляционный суд, потом везет остальных по другим судам. До приезда в Гарадагский суд Салаева долго везли. В результате у него возникла тошнота, он вырывал желудочный сок. Таким же способом его обратно везли в суд. С учетом состояния Салаева, его должны привозить отдельным транспортным средством», - сказал Мехтиев.

Представители аппарата омбудсмена оказались недоступны для комментариев, а в Пенитенциарной службе заявили, что Салаеву оказывается «необходимая медицинская помощь». Дозвониться до пресс-службы генеральной прокуратуры корреспонденту «Кавказского узла» не удалось.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.