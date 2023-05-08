Более 800 человек помилованы в Азербайджане

08 мая 2023, 10:54

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 801 осужденного.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 января мониторинговая группа правозащитных организаций Азербайджана направила в Комиссию по помилованию список из 27 политзаключенных.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании. Оно приурочено к 100-летию со дня рождения бывшего президента страны Гейдара Алиева. Документ опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла", помилован 801 человек. Из них 463 освобождены от наказаний в виде лишения свободы. 220 заключенным наполовину сокращена не отбытая часть наказания.

Еще 118 человек указом Алиева освобождены от наказаний, не связанных с лишением свободы – ограничения свободы, исправительных работ, штрафов, условного наказания. Распоряжение будет исполнено в течение суток.

Напомним, в 2022 году в преддверии Дня независимости Азербайджана, который отмечается 28 мая, Бакинский клуб прав человека направил президенту страны и в комиссию по вопросам помилования заключенных список из 57 человек с просьбой об их помиловании. Мониторинговая группа правозащитных организаций Азербайджана направила список из 37 заключенных. Большинство в этих списках – политзеки, отметили правозащитники. 27 мая 2022 года президент Азербайджана помиловал сегодня 213 человек. Правозащитники сочли решение президента "половинчатым", так как помилована лишь небольшая часть политзаключенных.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане",

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