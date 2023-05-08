Правозащитники раскритиковали механизм амнистии азербайджанских заключенных

08 мая 2023, 13:16

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Из более 800 человек, помилованных сегодня в Азербайджане, политзаключенных не больше 10, тогда как десятки осужденных по политическим мотивам остаются в тюрьмах годами, указали азербайджанские правозащитники. В комиссию по помилованию входят руководители силовых ведомств, и списки амнистированных составляются избирательно, пояснили они.

Как писал "Кавказский узел", сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 801 человека. Из них 463 освобождены от наказаний в виде лишения свободы, 220 заключенным наполовину сокращена неотбытая часть наказания, еще 118 освобождены от наказаний, не связанных с лишением свободы.

Помилование почти не коснулось политзаключенных, сказал корреспонденту «Кавказского узла» координатор Союза «За свободу политзаключенным Азербайджана» Эльшан Гасанов. "Несмотря на большое число помилованных осужденных лиц, в этом списке оказалось мало политзаключенных", - сообщил он.

По его словам, из апрельского списка этого правозащитного союза, в который были включены 182 человека, помилованы и выходят на свободу всего около 10 человек.

В частности, помилован глава партии «Граждан и развития» Али Алиев. "В прошлом году он четырежды был осужден, в том числе три раза по диффамационным искам, и еще один раз по обвинению в избиении сокамерника. Но было очевидно, что его преследуют за резкую критику властей. Эти дела были настолько шиты белыми нитками, что долгое время обманывать международную демократическую общественность будет невозможным. Тоже самое касается журналиста и правозащитника Эльчина Мамеда, которого наконец освободили после трех лет необоснованного заключения, после многократных настойчивых призывов международных организаций", - рассказал Гасанов.

Кроме того, помилованы пять осужденных по «Тертерскому делу», сообщил правозащитник. "19 фигурантов «Тертерского дела», осужденных по обвинениям в госизмене и совершении других тяжких преступлений были оправданы в прошлом году. Однако еще 8 человек, осужденных по тем же обвинениям, но проходивших службу не в Тертере, в других гарнизонах, оставались в заключении. И теперь пятеро из них помилованы", - сказал он.

Также помилованы трое осужденных по «Гянджинскому делу». "Они были арестованы в связи с беспорядками в Гяндже 10 июля 2018 года. По данным правозащитников, тогда было арестовано большое количество людей, не причастных к противоправным действиям, а просто прибывших на назначенную через социальные сети протестную акцию против произвола местного главы города Эльмара Велиева, на которого неделей ранее было совершено покушение и он был тяжело ранен. Арестованных, как впоследствии выяснилось, подвергали изощренным пыткам с целью дачи признательных показаний. По Гянджинскому делу все еще остаются в тюрьмах более 20 человек", - рассказал Гасанов.

По его мнению, механизм помилования в Азербайджане несовершенен. "В комиссии по вопросам помилования заседают руководители силовых ведомств, сотрудники которых и творят произвол. Конечно же, они не заинтересованы, чтобы политзаключенные выходили на свободу, чтобы этот вопрос не привлекал внимание. С другой стороны, власти постоянно держат в тюрьмах большое число политзаключенных, для нагнетания страха в обществе, чтобы люди не боролись за свои права, опасаясь последствий", - сказал Гасанов.

Исполнительный директор НПО «Линия защиты» Руфат Сафаров также считает, что помилование не решило проблему политзаключенных. "Это помилование никак не решило проблему политзаключенных, и его трудно назвать актом гуманизма, как это представляет официальная пропаганда. Власти фокусируют внимание на «рекордном числе» помилованных. Да, с учетом несправедливой судебной системы это хорошо, что на свободу выходит большое число людей. Но из политзаключенных, которые вообще ни в чем не виновны, освобождаются 7-8 человек. С этой точки зрения, помилование разочаровало. В 2019 году было помилование, когда на свободу был выпущен 51 человек", - сказал Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

Распоряжение о помиловании не решило проблему политзаключенных, а вновь консервировало ее, считает глава Института гражданских прав Башир Сулейманов. "Помилование коснулось порядка 7-8 политзаключенных, в то время как по некоторым спискам их общее число превышает 180. К сожалению, помилование даже не коснулось группы лиц из числа отбывающих пожизненное наказание. Они были арестованы и осуждены к смертной казни по политическим делам в середине 1990-х годов. Когда смертную казнь отменили, их наказание заменили автоматически, без судебных разбирательств, на пожизненное заключение, хотя на момент вынесения приговора альтернативным наказанием было 15 лет лишения свободы. Эти люди уже в тюрьмах по 25, 26 и даже 27 лет. Они подорвали уже свое здоровье, и можно было хотя бы их отпустить", - сказал Сулейманов корреспонденту «Кавказского узла».

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