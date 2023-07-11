Азербайджанский оппозиционер Ализамин Салаев возобновил голодовку в СИЗО

11 июля 2023, 17:59

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Ализамин Салаев возобновил в СИЗО голодовку с требованием освобождения, так как начало рассмотрения апелляции лишило его надежды на объективное решение суда, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", активисту партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ализамину Салаеву были предъявлены обвинения в нападении с ножом на прохожего. Салаев утверждает, что сам подвергся нападению вооруженного ножом человека. В знак протеста против уголовного преследования он 7 февраля объявил голодовку, на фоне которой дважды впадал в кому. 22 мая суд в Баку приговорил Салаева к четырем годам лишения свободы. 26 мая стало известно, что Ализамин Салаев утратил возможность передвигаться. Защита оппозиционера обжаловала решение суда. Ализамин Салаев на 115-е сутки прекратил голодовку, не дождавшись освобождения. 6 июля на предварительном заседании по делу Салаева в Бакинском апелляционном суде его адвокаты потребовали отвода судей из-за недопуска журналистов на заседание, однако судейская бригада отказала в отводе, нарушив существующую процедуру. Также не было удовлетворено ходатайства защиты о переводе Салаева под домашний арест.

Ализамин Салаев – руководитель сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА). Он арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия, ему грозило до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение прохожему Натигу Сулейманову. Два свидетеля обвинения не подтвердили вину Салаева, в деле нет достоверных доказательств его вины, заявил адвокат.

Салаев 10 июля возобновил голодовку, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Немат Керимли после встречи с подзащитным в СИЗО. "Предыдущую голодовку Ализамин Салаев прекратил спустя 115 дней после начала акции в связи с предоставленными ему людьми, уполномоченными говорить от имени власти, заверений, что его апелляционная жалоба будет объективно рассмотрена и это позволит ему выйти на свободу. Однако после того как 6 июля на предварительное заседании в Бакинском апелляционном суде в зал не пропустили журналистов, а ходатайства защиты не были удовлетворены, Салаев утратил надежду на объективное разбирательство. Он полагает, что обещания, что его жалоба будет справедливо рассмотрена не будут выполнены, потому он возобновил голодовку", - отметил адвокат.

По его словам, у Салаева остаются серьезные проблемы со здоровьем. "Ализамин Салаев еще не оправился после первой голодовки. Он все еще слаб, давление у него не стабильное, почки плохо функционируют. Поэтому новая голодовка может нанести его здоровью непоправимый ущерб", - заявил Керимли.

Он напомнил, что рассмотрение жалобы Салаева по существу назначено на 13 июля. "Надеемся, что возобладает благоразумие и апелляционный суд восстановит справедливость в отношении Салаева. Единственно верным и соответствующим закону решением должно быть его освобождение, поскольку достоверных доказательств вины активиста нет", - отметил адвокат.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службе корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что не располагают информацией об отказе Салаева от приема пищи.

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