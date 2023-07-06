06 июля 2023, 16:34

Суд отказался удовлетворить ходатайство защиты Салаева об отводе судей

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Адвокаты азербайджанского оппозиционера Ализамина Салаева потребовали отвода судей из-за недопуска журналистов на предварительное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы, однако судейская бригада отказала в отводе, нарушив существующую процедуру

Как писал "Кавказский узел", оппозиционеру Ализамину Салаеву были предъявлены обвинения в нападении с ножом на прохожего. Салаев утверждает, что сам подвергся нападению вооруженного ножом человека. В знак протеста против уголовного преследования он 7 февраля объявил голодовку, на фоне которой дважды впадал в кому. 22 мая суд в Баку приговорил Салаева к четырем годам лишения свободы. 26 мая стало известно, что Ализамин Салаев утратил возможность передвигаться. Защита оппозиционера обжаловала решение суда. 31 мая он заявил, что перейдет к сухой голодовке, если в течение недели его не освободят. Ализамин Салаев на 115-е сутки прекратил голодовку, не дождавшись освобождения. 

Ализамин Салаев – руководитель сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА). Он арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия, ему грозило до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение прохожему Натигу Сулейманову. Два свидетеля обвинения не подтвердили вину Салаева, в деле нет достоверных доказательств его вины, заявил адвокат. 

Предварительное заседание по жалобе на приговор Салаеву состоялось сегодня в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Анара Ибрагимова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла"  адвокат Немат Керимли. "К сожалению, судебное разбирательство началось с нарушением закона и принципа гласности суда. Сотрудники охраны суда не пропустил в зал заседания журналистов. Это нарушает право журналистов на получение, подготовку и распространение информации, гарантированное законодательством страны. Мы обратили внимание судей  на то, что нарушение этих прав влечет уголовную ответственность за ограничение профессиональной работы журналистов. Но судьи никаких мер не приняли и таким образом открытое судебное заседание прошло без участия журналистов", - рассказал Керимли.

По его словам, защита из-за недопуска в суд прессы заявила отвод всему составу судей. "Но отвод не был удовлетворен самим же составом суда. Хотя согласно процессуальному законодательству отвод должен был быть рассмотрен руководством апелляционного суда. Таким образом, наряду с принципом гласности суда был нарушен и принцип справедливости суда. И это при этом, что апелляционный суд должен исправлять ошибки суда первой инстанции. Но он по сути уже в самом начале совершил еще больше нарушений", - отметил адвокат.

Другой защитник, Фахраддин Мехтиев, также указал на нарушения. "Мы ходатайствовали об изменении меры пресечения в отношении Салаева с учетом состояния его здоровья, которое еще не восстановилось после 105-дневной голодовки, а также отсутствия возможности у него на данном этапе оказать давление на потерпевшего и свидетелей. В апелляционной инстанции свидетели и потерпевший не допрашиваются, и суд дает оценку соответствия закону следствия в суде первой инстанции.  Однако наши ходатайства были оставлены без удовлетворения. Суд назначил слушания по существу на 13 июля", - сказал Мехтиев корреспонденту «Кавказского узла».

В аппарате Бакинского апелляционного суда корреспонденту "Кавказского узла" отказались комментировать слова адвокатов о недопуске журналистов на процесс по делу Салаева, сославшись на отсутствие "такой информации".

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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Примечание:

"Ализамину Салаеву потребовалась помощь врачей в суде", "Ализамин Салаев продолжил голодовку после повторной комы", "Мать Салаева попросила Алиева освободить ее сына".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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