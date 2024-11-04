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16:13, 4 ноября 2024

Осужденный азербайджанский активист Салаев прекратил голодовку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский активист Ализамин Салаев прекратил голодовку в заключении из-за ухудшения состояния здоровья.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября осужденный активист партии Народного фронта Азербайджана Ализамин Салаев объявил голодовку, требуя освобождения политзаключенных. Его супруга выразила беспокойство за здоровье мужа, подорванное во время предыдущих голодовок, и сообщила, что после объявления голодовки его перевели в лечебное учреждение Пенитенциарной службы.

22 мая 2023 года суд приговорил Ализамина Салаева к четырем годам лишения свободы, признав его виновным в нападении на прохожего. Сам Салаев утверждал, что это он подвергся нападению вооруженного ножом человека. В знак протеста против уголовного преследования активист объявлял голодовку, во время которой дважды впадал в кому. Защита обжаловала приговор, но апелляционный суд оставил его в силе.

Сегодня Ализамин Салаев прекратил голодовку в связи с ухудшением состояния здоровья и обещанием скорого освобождения, сообщил его соратник, председатель Сабаильской районной организации ПНФА Джейхун Новрузов.

«Ализамин ранее не раз проводил длительную голодовку, и это подорвало его здоровье. В день объявления голодовки его перевели в госпиталь Пенитенциарной службы, предвидя осложнения у него со здоровьем. Так и случилось. У него обострились сахарный диабет, сердечные боли. Его заверили, что в ближайшее время он будет освобожден, а до того предоставят качественное лечение. После этого Ализамин сегодня прекратил голодовку», - сказал Новрузов корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, Салаев не уточнил, кто конкретно дал ему гарантии. «Ализамину и ранее обещали освобождение. Однако в этот раз ситуация несколько иная. У него серьезные проблемы со здоровьем. И он уже отбыл почти половину срока и поэтому может рассчитывать на УДО», - сказал Новрузов.

Супруга активиста Саида Салаева подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" информацию о прекращении голодовки ее мужа.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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