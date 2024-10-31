Ализамин Салаев объявил голодовку в заключении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист партии Народного фронта Азербайджана Ализамин Салаев с 30 октября объявил голодовку, требуя освобождения политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", активисту партии Народного фронта Азербайджана Ализамину Салаев были предъявлены обвинения в нападении на прохожего. Сам Салаев утверждал, что это он подвергся нападению вооруженного ножом человека. В знак протеста против уголовного преследования активист объявлял голодовку, во время которой дважды впадал в кому. 22 мая 2023 года суд приговорил Салаева к четырем годам лишения свободы. Защита оппозиционера обжаловала это решение, но апелляционный суд оставил приговор в силе. В феврале активист пожаловался на ухудшение условий содержания в исправительном учреждении и пригрозил сухой голодовкой.

"Ализамин в телефонном разговоре сообщил, что с 30 октября объявил голодовку. Он протестует против неосвобождения политзаключенных в связи с конференцией COP29. Он требует свободы и для всех остальных политзаключенных", - сообщила его супруга Саида Салаева.

Она выразила беспокойство за здоровье мужа.

"Ализамин итак уже подорвал свое здоровье в ходе предыдущих голодовок. У него проблемы с сердцем, печенью. У него одышка, ноги опухли, он с трудом передвигается. И в таком состоянии голодовка может вызвать тяжелые последствия. После объявления голодовки его перевели в лечебное учреждение пенитенциарной службы. Он сказал, что будет до конца голодать - пока не выполнят его требования", - рассказала Салаева.

Адвокат Немат Керимли сказал, что о начале голодовки подзащитного пока не в курсе. "Однако он мне говорил, что собирается объявить голодовку. Он уже устал от несправедливости по отношению к себе и другим поборникам свободы", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Информация о голодовке Салаева опубликована в соцсетях газеты "Азадлыг в виде факсимиле рукописного послания активиста к руководству ПНФА и соратникам.

"Призываю вас донести наш протест до всех демократических государств. Ибо в условиях, когда в стране 319 политзаключенных, не обеспечиваются никакие права и свободы, коррупция превращается в государственную политику, власть угнетает оппозицию и народ, противоречило бы демократии проведение в такой стране такого международного мероприятия как COP29 и участие в нем граждан демократических государств", - пишет Салаев.

Представители пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.