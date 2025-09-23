Азербайджанский журналист Асланов прекратил голодовку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный в Азербайджане журналист Полад Асланов прекратил длительную голодовку после того, как замначальника Пенитенциарной службы пообещал ему медобследование и отмену запретов на общение с семьей.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября жена Полада Асланова сообщила, что ее муж проводит голодовку уже 20-й день, и у него болят почки, но официальное заявление о голодовке до сих пор не зарегистрировано.

29 августа главред интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов объявил голодовку в колонии, протестуя против персонального запрета пользоваться кухней и холодильником медчасти.

Полад Асланов 21 сентября прекратил голодовку, которую проводил 23 дня, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» жена осужденного Гюльмира Асланова.

Она пояснила, что ее муж прекратил голодовку после того, как в колонии его принял заместитель начальника Пенитенциарной службы Фикрет Гафаров.

Об этом он сам сообщил мне, позвонив по телефону

«Поладу было обещано, что ему проведут медицинское обследование, отменят запреты на встречи и телефонные разговоры с семьей. Об этом он сам сообщил мне, позвонив по телефону», - сказала Гюльмира Асланова.

По ее словам, в результате голодовки, которую Асланов проводил с 29 августа состояние здоровья журналиста ухудшилось, у него возникли шум в ушах, хрип в легких, приступы удушья по ночам и бессоница. При этом в период голодовки его не изолировали от других заключенных и не взяли под медицинское наблюдение.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова к 16 годам лишения свободы, признав виновным в госизмене. Апелляционная жалоба журналиста не была удовлетворена, а кассационный суд сократил журналисту срок на три года, до 13 лет лишения свободы. Жена осужденного считает, что ее мужа преследуют за освещение нарушений прав человека и дел политзаключенных.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.