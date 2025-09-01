Полад Асланов объявил голодовку в заключении

Главред интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов, осужденный по делу о госизмене, объявил голодовку в колонии, протестуя против ужесточения условий содержания.

Как писал "Кавказский узел", главред интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов, осужденный по обвинению в госизмене, в начале протеста объявил в колонии голодовку в знак протеста против условий содержания и нарушения его прав. Администрация частично выполнила его требования, восстановив права Асланова на телефонные разговоры и свидания с близкими, поэтому спустя два дня он прекратил голодовку.

16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова к 16 годам лишения свободы, признав виновным в госизмене. Апелляционная жалоба журналиста не была удовлетворена, а кассационный суд сократил журналисту срок на три года, до 13 лет лишения свободы. Жена осужденного считает, что ее мужа преследуют за освещение нарушений прав человека и дел политзаключенных. Международные организации журналистов призвали власти Азербайджана освободить Полада Асланова.

Асланов, который содержится в медчасти колонии №15, начал голодовку еще 29 августа, но известно об этом стало только сегодня. Причиной голодовки стал персональный запрет пользоваться кухней и холодильником медчасти, введенный в тот же день, 29 августа, сообщает Meydan TV.

Информацию о голодовке журналиста распространила его жена Гульмира Асланова. Поводом для запрета стала жалоба Асланова сотрудникам Минюста, которые приехали в колонию расследовать спекуляцию одного из заключенных: утверждается, что он купил в тюремном киоске напиток и перепродал его другим заключенным вдвое дороже.

Полад Асланов, по словам супруги, подошел к сотрудникам Минюста и сообщил им о ненадлежащих условиях содержания в колонии, а также о фактах коррупции. По его данным, здоровый заключенный может получить койку в медсанчасти, если заплатит ее руководству 200 манатов (около 120 долларов).

“Расследуйте продажу зубной пасты, зубных щеток, одежды, средств гигиены и обуви, выделяемых заключенным государством за деньги. Выясните, куда пропадают одежда и средства гигиены, выделяемые нам, раз они не попадают к заключенным”, - передала жена Асланова его заявление сотрудникам Минюста. Последние, по ее словам, “ушли, не дав никаких объяснений”, а главврач медсанчасти заявил Асланову, что ему отныне запрещено пользоваться кухней и холодильником.

На своей странице в Facebook* Гульмира Асланова также сообщила, что начальник колонии не регистрирует официальное заявление ее мужа о начале голодовки. По словам супруги, врачи еще 18 июля обнаружили у него проблемы с печенью по результатам обследования, однако эти результаты журналисту так и не выдали, а без них невозможно начать лечение.

