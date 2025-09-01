×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:58, 1 сентября 2025

Полад Асланов объявил голодовку в заключении

Полад Асланов. Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1086340866824439&id=100063456087193&set=a.533634545428410 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Главред интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов, осужденный по делу о госизмене, объявил голодовку в колонии, протестуя против ужесточения условий содержания. 

Как писал "Кавказский узел", главред интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов, осужденный по обвинению в госизмене, в начале протеста объявил в колонии голодовку в знак протеста против условий содержания и нарушения его прав. Администрация частично выполнила его требования, восстановив права Асланова на телефонные разговоры и свидания с близкими, поэтому спустя два дня он прекратил голодовку

16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова к 16 годам лишения свободы, признав виновным в госизмене. Апелляционная жалоба журналиста не была удовлетворена, а кассационный суд сократил журналисту срок на три года, до 13 лет лишения свободы. Жена осужденного считает, что ее мужа преследуют за освещение нарушений прав человека и дел политзаключенных. Международные организации журналистов призвали власти Азербайджана освободить Полада Асланова.

Асланов, который содержится в медчасти колонии №15, начал голодовку еще 29 августа, но известно об этом стало только сегодня. Причиной голодовки стал персональный запрет пользоваться кухней и холодильником медчасти, введенный в тот же день, 29 августа, сообщает Meydan TV. 

Информацию о голодовке журналиста распространила его жена Гульмира Асланова. Поводом для запрета стала жалоба Асланова сотрудникам Минюста, которые приехали в колонию расследовать спекуляцию одного из заключенных: утверждается, что он купил в тюремном киоске напиток и перепродал его другим заключенным вдвое дороже. 

Полад Асланов, по словам супруги, подошел к сотрудникам Минюста и сообщил им о ненадлежащих условиях содержания в колонии, а также о фактах коррупции. По его данным, здоровый заключенный может получить койку в медсанчасти, если заплатит ее руководству 200 манатов (около 120 долларов). 

“Расследуйте продажу зубной пасты, зубных щеток, одежды, средств гигиены и обуви, выделяемых заключенным государством за деньги. Выясните, куда пропадают одежда и средства гигиены, выделяемые нам, раз они не попадают к заключенным”, - передала жена Асланова его заявление сотрудникам Минюста. Последние, по ее словам, “ушли, не дав никаких объяснений”, а главврач медсанчасти заявил Асланову, что ему отныне запрещено пользоваться кухней и холодильником.

На своей странице в Facebook* Гульмира Асланова также сообщила, что начальник колонии не регистрирует официальное заявление ее мужа о начале голодовки. По словам супруги, врачи еще 18 июля обнаружили у него проблемы с печенью по результатам обследования, однако эти результаты журналисту так и не выдали, а без них невозможно начать лечение. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Минская группа ОБСЕ. Фото: APA https://ru.apa.az/foreign-policy/rossiya-podderzivaet-rospusk-minskoi-gruppy-obse-619706
14:21, 1 сентября 2025
Азербайджан сообщил о роспуске Минской группы ОБСЕ
Шахин Шыхлински (слева) и Видади Мустафаев. Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://66.ru/news/society/283191/, https://www.facebook.com/report.az.ru принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
10:51, 1 сентября 2025
Новый глава азербайджанской общины Урала раскритиковал Шыхлински*
Армен Ашотян на акции у представительства Евросоюза. Стоп-кадр видео News.Am от 30.08.25, https://news.am/rus/news/901745.html
11:52, 30 августа 2025
Пикет с требованием освободить армянских пленных прошел у здания миссии Евросоюза
Арестованные россияне в суде. Фото "Азертадж".
20:54, 29 августа 2025
Близкие арестованных в Баку россиян пожаловались на отсутствие информации от дипломатов
Сотрудники правоохранительных органов в аэропорту Звартноц. Фото: пресс-служба Инспекции по градостроительству, техническим нормам и пожарной безопасности РА
12:46, 29 августа 2025
Источники сообщили о задержании армянского консула в Австрии по подозрению в шпионаже
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:24, 5 июля 2025
Ветер с Апшерона
Мусорные села
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Все блоги
Справочник
Мемориал памяти жертв терракта в Беслане. 27 августа 2014 г. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла" Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Блогеры
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
10
Неизменность - порок или достоинство?
Фото
20:16, 26 августа 2025
Ветер с Апшерона
Лондон предложил Азербайджану заманчивое партнерство
Фото
16:22, 24 августа 2025
Ветер с Апшерона
1
Вопрос о ядерном оружии для Азербайджана
Фото
11:17, 23 августа 2025
Ветер с Апшерона
1
Самолет не забыт, но воевать нельзя
Фото
07:25, 20 августа 2025
Ветер с Апшерона
5
Опасность телевизионного нарциссизма
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Минская группа ОБСЕ. Фото: APA https://ru.apa.az/foreign-policy/rossiya-podderzivaet-rospusk-minskoi-gruppy-obse-619706
01 сентября 2025, 14:21
Азербайджан сообщил о роспуске Минской группы ОБСЕ

Парк оказался заброшенным после закрытия на ремонт. Скриншот видео Рамзана Баркинхоева
29 августа 2025, 21:13
Блогер из Ингушетии пожаловался на состояние городского парка в Сунже

Пожар в районе Геленджика, 29 августа 2025 года. Фото: Краевой лесопожарный центр / Telegram
29 августа 2025, 15:42
80 волонтеров откликнулись на призыв помочь тушению пожара близ Геленджика

Сотрудники правоохранительных органов в аэропорту Звартноц. Фото: пресс-служба Инспекции по градостроительству, техническим нормам и пожарной безопасности РА
29 августа 2025, 12:46
Источники сообщили о задержании армянского консула в Австрии по подозрению в шпионаже

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше