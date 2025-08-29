×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
17:54, 29 августа 2025

"Русская община" заявила о конфликте с "кавказской общиной" в Югре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выходцы с Кавказа в Югре требовали извинений от участника “Русской общины”, распространившего видео с одним из них в соцсетях, утверждает объединение. 

Представителей "Русской общины" неоднократно связывали с конфликтами, происходившими в разных регионах России при участии выходцев с Кавказа, хотя активисты националистического объединения не всегда открыто признавали свою причастность к инцидентам. Так, в мае в городе Камешково Владимирской области группа людей напала на гостиницу, где жили выыходцы из Ингушетии, конфликт "сопровождался националистическими выкриками", сообщил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Один из координаторов объединения "Русская община" заявил, что нападавшими были "просто местные жители, обычные мужики". В июне в подмосковном Раменском сгорело кафе чеченской кухни, владелец заведения считает, что к поджогу причастна "Русская община".

О конфликте с участниками чата под названием “кавказская община” в городе Пыть-Ях (Ханты-Мансийский автономный округ) сообщил сегодня официальный Telegram-канал “Русской общины”. 

По информации объединения, одному из участников “Русской общины” угрожала “толпа бородачей”. Конфликт возник после того, как этот “дружинник” снял на видео мужчину кавказской внешности на улице и опубликовал видео в соцсетях. После этого земляки человека, попавшего на видео, якобы нашли автора записи и заставили его записать видео с извинениями. 

В опубликованном видео приведены фрагменты записей, сделанных участниками “Русской общины”. Автор первого видео, которое стало поводом для конфликта, снял на улице мужчину, который, по его мнению, находился в состоянии наркотического опьянения. На видео этот человек опирается на парапет и держится рукой за голень ноги. Далее на кадрах видно группу из нескольких десятков мужчин, собравшихся во дворе многоэтажного дома, один из них требует, чтобы автор видео прекратил запись. 

“Некоторые из них представились как “старшие по кумыкам”, другие - иначе. Его окружили и пытались заставить извиниться на камеру. Дескать, “ты снял на видео наших друзей, как будто они наркоманы!”, - так описывает конфликт “Русская община”. 

По утверждению объединения, на месте в какой-то момент появились полицейские, но они “просто наблюдали за происходящим”. В результате “толпа заставила дружинника записать видео с опровержением”. 

“Выясняется, что существует некий чат под названием “кавказская община”, где участники призывают к расправам над людьми и прежде всего - над участниками “Русской общины”. Сразу после записи видео с “извинениями” от нашего брата бородачи выкрикивали лозунги “Это наш город!”, - утверждается в публикации. 

В заключении поста заявляется, что “Русская община” будет добиваться публичных извинений от провокаторов”. В публикации есть теги на официальные каналы Генпрокуратуры РФ, Следкома и главы этого ведомства Александра Бастрыкина. 

“Кавказский узел” не располагает подтверждением информации о национальной принадлежности участников конфликта и о существовании в Югре сетевого объединения под названием “кавказская община”.

Практика принуждения к извинениям возникла в Чечне, но позднее ее взяли на вооружение власти и силовые структуры других регионов. О том, как последовательно развивалась эта практика, рассказывается в "Хронике публичных извинений на Кавказе", - в ней собраны случаи подобных извинений за 20 лет, с 2005 по 2025 год. 

Автор: "Кавказский узел"

