Владелец кафе чеченской кухни связал поджог заведения с "Русской общиной"

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В подмосковном Раменском полностью сгорело кафе чеченской кухни, на видеозаписи зафиксирован момент, когда неизвестный отбежал от здания сразу после возгорания. Владелец заведения считает, что к поджогу причастна "Русская община" и требует привлечь виновных к ответственности.

Видео пожара в кафе "Чеченская кухня 95" в подмосковном Раменском опубликовал сегодня Telegram-канал "ЧП Грозный 95". Как следует из видеозаписи, вначале огонь полыхнул у двери заведения, потом от нее быстро побежал человек, огонь в этой время ярко вспыхнул. После пожара кафе выгорело практически полностью, следует из видеозаписи.

"Владельцы уверены, что поджигатель связан с группировкой «Русская Община», которая уже ранее совершала подобные нападения на чеченцев, - говорится в публикации.

Свидетели рассказали изданию 1 о пожаре. "Мы услышали шум, а потом увидели дым. Все произошло так быстро, что никто не успел ничего сделать. Пожарные приехали, но кафе уже горело целиком", - рассказал работник соседнего магазина Аслан.

Неизвестный человек быстро покинул место происшествия, подтвердил местный житель Андрей. "Я заметил, как кто-то отошел от кафе, а через минуту уже был дым. Не знаю, кто это был, но выглядело подозрительно", - сказал он.

Это не просто хулиганство. Нас уже не раз пытались запугать, и теперь дошло до того, что наше дело уничтожили. Мы хотим справедливости

Владельцы заведения уверены, что что к поджогу причастна "Русская община", так как это не первый случай, когда их бизнес становится мишенью. Ранее они сталкивались с угрозами и конфликтами, которые, как они считают, связаны с той же группой. "Мы знаем, кто это сделал. Это не просто хулиганство. Нас уже не раз пытались запугать, и теперь дошло до того, что наше дело уничтожили. Мы хотим справедливости", - заявил владелец заведения Мурад.

По его мнению, расследование затягивается. "Мы предоставили все, что у нас есть: видео, показания свидетелей. Но пока никаких новостей. Мы не теряем надежды, но хотим, чтобы это дело довели до конца", - сказал Мурад.

Сотрудники пожарной службы подтвердили, что возгорание началось из-за внешнего воздействия. Специалисты исключают случайные причины, такие как неисправность проводки, и склоняются к версии умышленного поджога. Расследование продолжается, но конкретных подозреваемых пока не назвали, говорится в материале.

Как писал "Кавказский узел", жители района Люблино в Москве сняли видео, на котором заявили, что представители "Русской общины" пытались незаконно задержать чеченских детей. За детей заступились женщины, была вызвана полиция. 20 июня было опубликовано видео, на котором представители "Русской общины", скрыв лица, заявили, что не применяли недопустимых методов к детям в Люблино, но столкнулись с агрессией местных жительниц и угрозами в соцсетях. На видео, записанном до конфликта с чеченскими женщинами, представители "Русской общины" потребовали извинений от молодого человека за исполнение с сестрой лезгинки во дворе московского ЖК: парень извинился, но им не позволяли уйти до приезда полиции. Чеченские подростки не были вовлечены в конфликт, но стали его свидетелями. После инцидента пользователи Telegram поинтересовались, кто по национальности пара, которая танцевала лезгинку. "Мы не чеченцы. Татары-азербайджанцы", - ответила девушка с ником Aygul, которая сообщила, что она сделала эти записи и танцевала с братом лезгинку. Позднее аккаунты Aygul и ее брата были удалены.

19 июня чеченский боец поп-ММА Ибрагим Исламов призвал представителей "Русской общины", участвовавших в инциденте с чеченскими детьми и женщинами в Люблино, встретиться с ним. Своих сторонников Исламов заверил, что "виноватые признают свою ошибку". Представители "Русской общины" действовали в Люблино законно, но сами стали жертвами провокации, заявил координатор движения 22 июня, не отреагировав на призыв Исламова. Представители "Русской общины" неадекватно отреагировали на лезгинку в Люблино, проявив ксенофобские установки, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

При этом представители "Русской общины" могут избежать ответственности. До приезда полиции представители "Русской общины" не имели законных оснований принуждать к чему-либо исполнителей лезгинки во дворе московского ЖК, однако их действия вряд ли могут быть квалифицированы по конкретной статье, пояснил адвокат.

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