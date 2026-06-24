Общественные защитники Али Керимли опасаются за его безопасность

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Общественный комитет по защите прав председателя Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли выразил тревогу за его безопасность в СИЗО после перевода в камеру с психически нездоровым заключенным.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября 2025 года сотрудники Службы госбезопасности задержали Али Керимли и его советника - члена президиума ПНФА Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы. Керимли обвинен по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Он отверг обвинение и назвал свое уголовное дело политическим преследованием. 16 июня в апелляционном суде Керимли заявил об ограничении его прав на телефонные разговоры.

По словам соратников, с новым давлением Керимли столкнулся после публикации 10 июня телеканалом France24 его письменного интервью. В нем Керимли утверждает, что его преследуют из-за многолетней оппозиционной деятельности "против режима Алиева", и считает себя "узником совести". Керимли также выражает опасения за свою жизнь в заключении, ссылаясь на случаи смерти других политзаключенных, и допускает возможность политического убийства, если с ним что-то случится.

Ухудшение условий содержания Али Керимли, который в последнее время ограничен в праве на телефонные разговоры и свидания с близкими, продолжается, заявили защитники Керимли в распространенном 23 июня заявлении.

По информации защитников, Керимли был переведен в трехместную камеру без телевизора. Один из заключенных в новой камере страдает от психического расстройства, которое проявляется в ночные часы. “Этот человек громко и бессвязно совершает зикр (ритмичное, многократное повторение священных имен из Корана - прим. “Кавказского узла”), полностью лишая остальных сна”, - говорится в заявлении.

Авторы заявления отмечают, что заключенные с психическими расстройствами “по закону и медицинским показаниям должны содержаться в одиночных камерах или специализированных медицинских блоках под постоянным присмотром врачей до полной стабилизации”. “То, что его удерживают в общей камере, превращает жизнь остальных в пытку”, - заявили члены комитета.

Ухудшение положения Керимли в СИЗО они считают “попыткой сломить волю” лидера оппозиции. Целью на этом этапе защитники назвали “физическое истощение” Керимли, заметив, что это может быть лишь началом “более масштабного” давления.

Авторы заявления напомнили, что ответственность за любое угрозу для здоровья и жизни Керимли несет государство, призвав ответственных чиновников обеспечить ему здоровые условия содержания. Получить комментарии в СГБ Азербайджана, в чьем СИЗО находится Али Керимли, “Кавказскому узлу” не удалось.

Арестанты с психологическими проблемами или другими болезнями, которые могут угрожать здоровью других заключенных должны быть изолированы, подтвердил бакинский юрист.

“Также режим СИЗО предполагает соблюдение тишины во время сна заключенных. В отношении тех, кто не соблюдает этот порядок должны быть приняты меры. Если человек, действительно в силу психических проблем по ночам совершает какие-то ритуальные обряды, он обязательно должен быть изолирован от других заключенных, чтобы не нарушать их покой”, - сказал юрист, не пожелавший быть названным, корреспонденту "Кавказского узла".