Прокурор запросил для талышского активиста Абилова 19 лет лишения свободы

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В Азербайджане государственный обвинитель предложил приговорить талышского исследователя Игбала Абилова к 19 годам лишения свободы. Защита выразила несогласие со спешным завершением судебного следствия и речью прокурора, заявив о намерении добиваться оправдательного приговора.

Как писал "Кавказский узел", 35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов, который с детства жил в Белоруссии, в 2024 году приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата и был задержан по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной вражды, ученому грозит наказание вплоть до пожизненного. Процесс проходит в закрытом режиме. 4 апреля выступая перед судом Абилов отверг обвинения и заявил, что осуществлял исключительно научную деятельность.

Близкие Абилова считают истинной причиной преследования его исследования на тему талышской культуры. Обвинение в госизмене выглядит неубедительным и стало очередным эпизодом в практике преследования активистов из национальных меньшинств Азербайджана, констатировали правозащитники. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов".

Сегодня в Ленкоранском суде по тяжким преступлениям судебный процесс продолжился в формате видеоконференции. Абилов и его адвокаты участвовали в заседании дистанционно из СИЗО в Баку, в то время как государственный обвинитель и судьи находились в здании суда в Ленкорани. Там же были допрошены двое свидетелей — Гилал Мамедов и Ирада Меликова, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Абилова Фариз Намазлы.

По словам адвоката, несмотря на то, что свидетели были привлечены стороной обвинения, они дали показания в пользу Абилова, заявив о своей уверенности в его невиновности.

«После выступлений свидетелей судьи начали спешно вести дело к завершению. Был проведён этап исследования документов, и сразу же слово предоставили государственному обвинителю для заключительной речи. Мы, адвокаты, возразили — просили время для подготовки письменных ходатайств по поводу исследованных документов, поскольку их законность вызывала сомнения. Однако судьи настаивали на выступлении прокурора. Мы указали на неуместность такой спешки. Также мы подали устное ходатайство о вызове специалиста, проводившего автороведческую экспертизу. Дело в том, что в материалах дела содержится некий интернет-материал, в котором, как утверждается, содержатся призывы к „разжиганию межнациональной розни“. Под текстом указано другое имя, однако экспертиза пришла к выводу, что материал подготовлен Абиловым. Поэтому возникла необходимость допросить эксперта — на каком основании он сделал такое заключение», — рассказал Намазлы.

Однако ходатайство было отклонено. Затем выступил прокурор, который попросил суд приговорить Абилова к 19 годам лишения свободы.

«Судьи объявили, что следующее заседание состоится в понедельник, 5 мая. Мы решительно возразили, так как двух дней адвокатам недостаточно для подготовки к выступлению по делу с таким объёмом материалов. В итоге суд назначил заседание на 12 мая», — сообщил Намазлы.

Он подчеркнул, что защита будет настаивать на оправдательном приговоре, поскольку в ходе судебного следствия не было представлено достоверных доказательств вины Абилова.

"Со мной судьи и прокуроры так не разговаривали"

Выступивший на процессе в качестве свидетеля член правления Общественного совета талышей Азербайджана Гилал Мамедов пожаловался на грубое поведение одного из судей.

«На процессе были зачитаны мои показания, данные на предварительном следствии. Я говорил, что знаю Игбала Абилова как молодого учёного, исследователя и педагога. Его исследования касались не только талышей, но и других народов региона. В рамках своей научной деятельности он поддерживал контакты с учёными из разных стран. Некоторые темы, связанные с фольклором, историей, культурой талышского народа, я сам ему предлагал. Председательствующий судья спросил, что я могу добавить к показаниям на следствии. Я выразил убеждённость в невиновности Игбала. Я сказал, что Игбал — патриот Азербайджана. Такие видные представители интеллигенции не должны находиться в тюрьме, а должны быть на свободе, чтобы продолжать свои научные исследования. Один из судей, Али Алиев, стал перебивать меня, был груб, обращался ко мне на „ты“, говорил: „не болтай тут лишнего“, „выйди отсюда“. Когда я сказал, что пожалуюсь на него, он ответил: „куда хочешь, иди жалуйся!“. Я сам подвергался необоснованному уголовному преследованию, но даже тогда со мной судьи и прокуроры так не разговаривали», — рассказал Мамедов.

Он отметил, что намерен подать жалобу на судью Алиева в Судебно-правовой совет Азербайджана.

В сентябре 2013 года Гилал Мамедов был осужден на пять лет колонии строгого режима по обвинению в госизмене, разжигании национальной розни и хранении наркотиков. Мамедов свою вину не признал, заявив о политическом характере дела. 17 марта 2016 года президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании 148 человек, в том числе Гилала Мамедова. На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" размещена биография Гилала Мамедова.

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию о заседании по делу Абилова. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

"Пусть занимается наукой, а не другими делами"

Игбал Абилов жил в Азербайджане до пяти лет, потом семья переехала в Беларусь, и он там закончил школу, факультет международных отношений в местном госуниверситете, там начал работать над диссертацией и параллельно преподавать. Он стал главным редактором журнала «Вестник Талышской национальной академии» и одним из учредителей Талышской национальной академии, которую зарегистрировали в 2010 году в Риге, в Латвии. Абилов также занимался изучением языков и культуры народов, которые живут на Южном Кавказе, в Турции, Иране и на Дальнем Востоке, го.

Короткометражный фильм Игбала Абилова под названием «Фрагменты» был удостоен награды в номинации «Лучший научно-фантастический фильм» на международном кинофестивале в Монце (Италия). Фильм также вошел в список лучших работ в рамках фестиваля «Prisma Awards – Rome Independent Film Award», говорится в материале "Азербайджан: "Справедливость победит" - отец активиста, обвиняемого в госизмене", опубликованном 25 апреля JamNews.

«Фильм должен был участвовать в Варшавском кинофестивале в конце июля. Но Игбала арестовали, у него отняли эту возможность«, — цитирует издание слова его отца Шахиба Абилова.

Он вышел оттуда с улыбкой, как мы привыкли его видеть

Он рассказал, что ученого допрашивали в службе госбезопасности в течение шести часов, сказали ему, что с марта-апреля 2024 года прослушивают его телефон, несмотря на то, что он не живет в Азербайджане. «Но потом его отпустили. Он вышел оттуда с улыбкой, как мы привыкли его видеть. Там мне сказали: “Он ученый, пусть занимается наукой, а не другими делами”. Я ответил: “Так он и не занимается ничем другим”, - рассказал Абилова-старший.

Однако через несколько дней, когда Игбал Абилов попытался вернуться в Беларусь, он узнал, что ему ограничили выезд из страны. У него забрали загранпаспорт и телефоны. «19 июля (2024 года) нам позвонили и сказали: “Пусть он приедет в Масаллы (260 км от Баку) и заберет свои документы”. Мы подумали — слава Богу, значит, есть справедливость», — рассказывает отец.

«Мы приехали туда, остались стоять у ворот, Игбал зашел внутрь. Не прошло и пяти минут — мимо пронеслась машина на большой скорости. Мы встревожились, зашли внутрь. Спрашиваем — что случилось? Нам говорят: “Да, его увезли”. После этого мы сообщили омбудсмену и вернулись в Баку. Там нам подтвердили, что он арестован. «За что?» — спросил я. Мне ответили: «Не знаем, политическое дело», - сообщил детали ареста Игбала Абалова его отец.

Отметим, что кголовное преследование Игбала Абилова вызвало резонанс за пределами Азербайджана, акции в его поддержку проходили в Вильнюсе, Гааге, Варшаве и Страсбурге. В защиту Игбала Абилова выступали ряд международных правозащитных организаций. Союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" включил Игбала Абилова в список политзаключенных.

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