Гражданин России арестован в Баку по обвинению в связях с Арменией

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Баку арестован гражданин России Захиреддин Ибрагимов, которого силовики считают участником антиазербайджанских выступлений в Ереване.

О том, что гражданин России Захиреддин Ибрагимов был задержан и доставлен в Баку "в результате оперативных мероприятий" Службы госбезопасности Азербайджана, сообщило сегодня провластное азербайджанское агентство АПА.

Согласно публикации, Ибрагимов, называвший себя председателем Комитета по защите прав этнических меньшинств в Азербайджане, проживал в Екатеринбурге и "на протяжении многих лет выступал против Азербайджана" на мероприятиях, организованных в Ереване.

Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов Арест ученого-этнографа, исследователя талышской культуры Игбала Абилова, обвиненного по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, стал очередным этапом преследований критиков властей Азербайджана. 20 мая 2025 года Абилов приговорен к 18 годам заключения. Однако репрессии талышей имеют отдельную предысторию. “Кавказский узел” собрал наиболее громкие случаи преследования в Азербайджане талышских активистов.

Адвокат Сяйяра Алиева подтвердила, что её подзащитный Захиреддин Ибрагимов помещен в следственный изолятор Службы госбезопасности. Она сообщила, что во время допроса Ибрагимов "сознался в своих связях с Арменией", пишет агентство.

"Пока что подробности специальной операции, в ходе которой гражданин России Захиреддин Ибрагимов был задержан и доставлен в Азербайджан, не разглашаются общественности", - говорится в публикации.

Такое же сообщение опубликовало сегодня провластное азербайджанское агентство Report. СГБ Азербайджана, по состоянию на 13.30 мск, не сообщила на своем сайте о задержании Ибрагимова.

"Кавказский узел" писал, что аналогичным образом в июле 2024 года стало известно о деле этнографа Игбала Абилова. Тогда сразу несколько провластных СМИ Азербайджана опубликовали одинаковое сообщение без указания источника. В нем говорилось, что Абилов задержан "в результате специальных оперативных мероприятий" СГБ.

Игбал Абилов, который с детства жил в Белоруссии, в 2024 году приехал в Азербайджан на свадьбу родственника, после чего был задержан по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. В мае 2025 года суд приговорил его к 18 годам лишения свободы по делу о госизмене.

Близкие ученого назвали истинной причиной уголовного дела его исследования талышской культуры. Обвинение в госизмене выглядит неубедительным и стало очередным эпизодом в практике преследования активистов из национальных меньшинств Азербайджана, констатировали правозащитники.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии - с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.