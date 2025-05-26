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12:57, 26 мая 2025

Массовая амнистия в Азербайджане не коснулась политзаключенных

Тюрьма. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-azerbajdzhane-nachalos-ispolnenie-rasporyazheniya-o-pomilovaniiu/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент Азербайджана сегодня распорядился помиловать 220 осужденных. Ни один из 365 человек, признанных политзаключенными, не попал в список амнистированных.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев по случаю Дня независимости помиловал 154 осужденных. Помилование не коснулось политзаключенных, несмотря на призывы международных структур.

Годом ранее, в мае 2023 года, Алиев подписал распоряжение о помиловании 801 человека. В их числе политзаключенных оказалось не больше 10, тогда как десятки осужденных по политическим мотивам остаются в тюрьмах годами, указали тогда азербайджанские правозащитники.

Сегодня Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 220 осужденных. Согласно документу, 175 из них освобождаются от дальнейшего отбывания тюремного наказания, 25 заключенным оставшаяся часть наказания в виде лишения свободы сокращена наполовину, еще один человек освобожден от условного наказания, двум отменено отсроченное наказание.

Кроме того, 10 человек освобождены от наказания в виде ограничения свободы, еще двум неотбытая часть этого наказания сокращена наполовину, четверо освобождены от исправительных работ, еще один - от штрафа, передал корреспондент "Кавказского узла".

Помилование коснулось 16 иностранцев, в том числе пятерых граждан Ирана, четырех граждан России, двух граждан Грузии, двух граждан Пакистана, гражданин Афганистана и гражданин Франции.

Сколько человек будет помиловано, кто конкретно и от каких видов наказания будет освобожден, - определяет лично Ильхам Алиев, рассказал в 2024 году "Кавказскому узлу" член комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджана Алимамед Нуриев.

Среди помилованных, в частности, француз Клерк Хюго, который в 2024 году направил Алиеву прошение о помиловании. Вместе с тем, помилование не коснулось политзаключенных, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель союза "За свободу политзаключенным в Азербайджане".

Второй год подряд в списке помилованных нет ни одного политического заключенного

«К сожалению, уже второй год подряд в списке помилованных нет ни одного политического заключенного. По последним спискам "Союза за свободу политзаключенным Азербайджана", на середину мая в Азербайджане 365 полизеков", - сказал правозащитник.

В феврале 2025 года союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" обновил список из 357 азербайджанских политзаключенных, который пополнился 17 новыми именами.

Задержание активиста сотрудниками полиции. Баку, 15 ноября 2022 г. Фото Азиза Каримова для
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Число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года
Азербайджанские правозащитники обновили список политзаключенных, число которых за три месяца возросло на 43 и достигло 288. Это самый высокий показатель за годы членства Азербайджана в Совете Европы, указали составители списка.

Напомним, в преддверии Дня независимости, который отмечается 28 мая и традиционно сопровождается помилованием заключенных в Азербайджане, группа ученых и экспертов-экономистов попросила Ильхама Алиева помиловать их коллегу - экономиста и бывшего депутата Назима Бейдемирли. Бейдемирли был осужден после того, как поддержал протест жителей села Союдлу против загрязнения окружающей среды.

В апреле супруга руководителя "Хурал ТВ" Аваза Зейналлы, отбывающего срок в колонии, призвала руководство Азербайджана помиловать мужа, у которого диагностировали онкологическое заболевание.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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