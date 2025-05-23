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23:39, 23 мая 2025

Ученые попросили Алиева помиловать Назима Бейдемирли

Назим Бейдемирли. Фото: Turan https://www.turan.az

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Группа ученых и экспертов-экономистов попросила президента Азербайджана Ильхама Алиева помиловать их коллегу, экономиста и бывшего депутата Назима Бейдемирли. 

Как писал "Кавказский узел", суд приговорил к восьми годам лишения свободы по делу о вымогательстве предпринимателя и бывшего депутата парламента Азербайджана Назима Бейдемирли, который подвергся уголовному преследованию после поддержки протеста сельчан против загрязнения окружающей среды. Бейдемирли отверг обвинения, его защита обжаловала приговор, но апелляционный суд не смягчил наказание. В конце декабря Бейдемирли пожаловался на на плохие условия в колонии и отсутствие медпомощи.

Бейдемирли был арестован в июле 2023 года. Защита назвала его дело местью за поддержку жителей села Союдлу, которые в 2023 году протестовали против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Подробности их протеста приведены в справке "Кавказского узла" "Протесты в Союдлу: люди против рудника".

Обращение к президенту Азербайджана коллеги и соратники Бейдемирли составили в преддверии Дня независимости, который отмечается 28 мая, так как накануне праздника глава государства традиционно подписывает распоряжение о помиловании заключенных. Авторы послания указывают, что Бейдемерли уже 62 года, он имеет серьезные заболевания и уже почти два года провел в заключении, сообщает Meydan TV. 

Коллеги Бейдемерли напомнили Алиеву, что осужденный много лет работал в интересах “государства и общества” - как в должности депутата парламента Азербайджана, так и в качестве общественного деятеля и бизнесмена. “В своих публичных выступлениях он не только отмечал успехи нашей страны, но и всегда старался показать пути решения существующих экономических проблем, вносил предложения. Это полностью соответствует изложенным в ваших выступлениях требованиям относительно важности общественного контроля в нашей стране”, - говорится в тексте обращения, которое опубликовал на своей странице в соцсети “Исследовательский центр по борьбе с пытками”. 

Авторы письма называют Бейдемерли одним из “образцовых бизнесменов” Азербайджана. “Профессор Назим Бейдемирли в своей деятельности пропагандировал законность и прозрачность, считая их высшими ценностями, занимался правовым просвещением предпринимателей, поощрял налоговую дисциплину”, - подчеркнули они. 

Обращение подписали руководитель Фонда содействия развитию предпринимательства и рыночной экономики Сабит Багиров, профессор Экономического университета Расим Гасанов, профессор Университета Хазар Ингилаб Ахмедов, экономисты Азер Мехтиев, Эльчин Рашид, Самир Алиев, Зохраб Исмаил и Вахид Магеррамов.

Правозащитники признали Назима Байдемирли политзаключенным. Они считают политзаключенными в общей сложности более 350 человек, которые арестованы или осуждены в Азербайджане.

Государственная Комиссия по помилованию с начала 2025 года рассмотрела более 800 заявлений с просьбами освободить от наказания осужденных.

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Автор: "Кавказский узел"

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