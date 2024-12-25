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03:09, 25 декабря 2024

Назим Бейдемирли пожаловался на условия в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший депутат парламента Азербайджана Назим Бейдемирли, осужденный на восемь лет по делу о вымогательстве, пожаловался на плохие условия в колонии и отсутствие эффективной медицинской помощи.

Как писал "Кавказский узел", суд приговорил к восьми годам лишения свободы по делу о вымогательстве предпринимателя и бывшего депутата парламента Азербайджана Назима Бейдемирли, подвергшегося уголовному преследованию после поддержки протеста сельчан против загрязнения окружающей среды. Бейдемирли отверг обвинения, его защита подала апелляцию на приговор. 11 декабря апелляционный суд утвердил ему приговор.

Бейдемирли был арестован в июле 2023 года. Защита назвала его дело местью за поддержку жителей села Союдлу, которые в 2023 году протестовали против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Подробности их протеста приведены в справке "Кавказского узла" "Протесты в Союдлу: люди против рудника".

После утверждения приговора апелляционным судом Назиму Бейдемирли поменяли место содержания и об этом не поставили в известность семью, рассказала 24 декабря корреспонденту "Кавказского узла" его супруга Фарида Бейдемирли.

"В прошлую пятницу (20 декабря) Назим не позвонил. Я забеспокоилась и сама позвонила в Бакинский СИЗО-1. Мне ответили, что с Назимом "все в порядке". Спустя несколько часов позвонил сам Назим и сообщил, что, оказывается, его уже несколько дней как перевели в исправительное учреждение №13", - рассказала она.

24 декабря она встретилась с мужем в колонии №13. "Назим сейчас там на так называемом "карантине". Хотя в этот период заключенным не дают встреч, но Назиму все-таки позволили прийти на встречу. Он рассказал об очень плохих условиях содержания, антисанитарии. Его содержат в одной камере с 20 заключенными. Там очень тесно и шумно. Это в основном лица, осужденные на длительные сроки - 15-20 лет лишения свободы за тяжкие преступления", - далее отметила Бейдемирли.

При этом, отметила она, у супруга есть проблемы со здоровьем. "У Назима сохраняются проблемы с сердцем. Но никаких мер для его лечения не предпринимается, ему отказывают в переводе в тюремный госпиталь. Содержать Назима в таких условиях с серьезной проблемой – это обрекать его на смерть", – сказала Фарида Бейдемирли.

Она обратилась к руководству Пенитенциарной службы, чтобы мужа перевели в другое исправительное учреждение. "Эта колония находится в пустынной местности в 40 километрах от Баку. Туда добираться очень сложно. Сама тюрьма очень старая, и условия там суровые", - сказала Фарида Бейдемирли.

Условия в ИУ-13 одни из самых тяжелых среди азербайджанских тюрем, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

"Это старая колония, которая расположена близ поселка Гызылдаш. Там вокруг каменные карьеры, и из-за этого в исправительном учреждении всегда пыльно. Заключенные дышат этой пылью. Сама местность пустынная. Кроме рабочего поселка Гызылдаш в округе нет населенных пунктов. В этой местности летом очень жарко, а зимой очень холодно", - рассказал Гасанов.

Он также отметил, что на карантине в колониях условия всегда жесткие. "Вообще такого понятия, как "карантин", в законодательстве нет. Это неофициальным режим содержания вновь прибывших. Их там содержат пару недель якобы для адаптации к тюремным условиям. На самом деле там создаются жесткие условия, чтобы "сломать" заключенных, чтобы в дальнейшей они беспрекословно подчинялись администрации и не требовали соблюдения установленным законом прав", - сказал Гасанов.

Он также отметил, что, согласно законодательству, заключенный должен содержаться в ближайшей от дома колонии, чтобы его близким было удобно посещать его. "Есть колонии, которые намного ближе находятся к Баку и даже расположены в черте города. Поэтому Бейдемирли вправе потребовать перевода его в ближайшую к дому колонию, поскольку ИУ-13 - самая отдаленная тюрьма от столицы в агломерации Большого Баку", - отметил Гасанов.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе в связи с завершением рабочего дня не удалось.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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