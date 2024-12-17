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13:07, 17 декабря 2024

Обращение к Алиеву не помогло французу смягчить приговор за граффити

Граффити в метро Баку. Фото: https://www.vesti.az/proisshestviye/zaderzan-grazdanin-francii-umyslenno-povredivsii-vagony-v-bakinskom-metropolitene-foto-513757

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гражданин Франции Клерк Тьего Гюго, осужденный за граффити в метро, просил президента Азербайджана о помиловании, однако апелляционный суд утвердил приговор.

Как писал "Кавказский узел", суд Баку 10 сентября огласил приговор трем иностранцам, нарисовавшим граффити на вагонах бакинского метро в депо. Гражданин Франции Клерк Тео Хюго, гражданин Новой Зеландии Де-Сент Квентин Исмаэль и гражданин Австралии Хан Пол были признаны виновными в групповом хулиганстве и умышленном повреждении имущества с тяжкими последствиями. Француз был приговорен к трем годам лишения свободы, а двум другим обвиняемым назначено наказание в виде денежного штрафа в эквиваленте 4 тысяч долларов США каждому. Осужденные подали жалобы на приговор. 14 октября состоялось предварительное заседание по жалобе Клерка Тео Хьюго. Суд отказался отпустить его под домашний арест на время рассмотрения апелляции. Гражданин Новой Зеландии Де-Сенту Квентин Исмаэль и гражданин Австралии Хан Пол отозвали свои апелляционные жалобы.

Все трое иностранцев были привлечены к ответственности за граффити в депо бакинского метро в марте этого года, когда прибыли в Азербайджан в качестве туристов. Они художники, и в других странах они также рисовали граффити, но до сих пор самым тяжким последствием подобных действий для них за рубежом был штраф в размере 400 евро. В Азербайджане же их привлекли к уголовной ответственности. Суд расценил граффити, не имеющее какого-либо политического смысла, как хулиганство и повреждение чужого имущества, повлекшее тяжкие последствия.

В Бакинском апелляционном суде 16 декабря завершилось рассмотрение жалобы на приговор гражданину Франции Клерку Тьего Хюго. Несмотря на то, что иностранец раскаялся в содеянном и направил президенту Азербайджана прошение о помиловании, гособвинитель потребовал оставить вердикт без изменения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат француза Эльчин Садыгов.

При этом, по словам адвоката, француз просил хотя бы заменить ему наказание в виде лишения свободы денежным штрафом, который был назначен другим осужденным по делу. Однако гособвинитель выступил против смягчения наказания, и апелляционный суд оставил приговор без изменения.

Защита считает, что на судьбе француза негативно отразились осложнения в политических отношениях между Францией и Азербайджаном. Теперь защита намерена обратиться с кассационной жалобой в Верховный суд Азербайджана, сообщил адвокат.

Сотрудник БАС подтвердил информацию об отклонении жалобы на приговор. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.
 
В МИД Азербайджана заявили, что "приговор французскому гражданину и другим умышленно причинившим ущерб госсобственности находится в компетенции суда, и французская сторона не имеет права ставить его под сомнение". "По заключению следствия и суда гражданин Франции отличился особой инициативностью и активностью при совершении преступления", - цитирует МИД Азербайджана агентство Turan.

По мнению внешнеполитического ведомства, в суде француз вел себя "неискренне", заявив, что не знал о незаконности таких действий в Азербайджане, и не раскаялся. "Эти факторы обусловили его более суровое наказание по сравнению с другими подсудимыми", - говорится в комментарии МИД Азербайджана.
 
Как писал "Кавказский узел", в начале сентября министерство иностранных дел Франции призвало граждан страны не ездить в Азербайджан без особой надобности, предупредив их о рисках задержания и ареста. Официальный Баку назвал это заявление предвзятым и обвинил Париж в намерении усугубить напряженность в двусторонних отношениях.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент «Кавказского узла»

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