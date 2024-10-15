Суд в Баку отказался отпустить из-под стражи гражданина Франции

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Суд отказался отпустить под домашний арест на время рассмотрения апелляции гражданина Франции, получившего три года тюрьмы за граффити в бакинском метро. Дворе других иностранцев, получивших более мягкое наказание по тому же делу, отозвали свои жалобы на приговор после беседы с сотрудником миграционной службы.

Как писал "Кавказский узел", суд Баку 10 сентября огласил приговор трем иностранцам, нарисовавшим граффити на вагонах бакинского метро в депо. Гражданин Франции Клерк Тео Хюго, гражданин Новой Зеландии Де-Сент Квентин Исмаэль и гражданин Австралии Хан Пол были признаны виновным в групповом хулиганстве и умышленном повреждении имущества с тяжкими последствиями. Француз был приговорен к трем годам лишения свободы, а двум другим обвиняемым назначено наказание в виде денежного штрафа в эквиваленте 4 тысяч долларов США каждому. Осужденные подали жалобы на приговор.

Все трое иностранцев были привлечены к ответственности за граффити в депо бакинского метро в марте этого год, когда прибыли в Азербайджан в качестве туристов. Они художники, и в других странах они также рисовали граффити, но до сих пор самым тяжким последствием подобных действий для них за рубежом был штраф в размере 400 евро. В Азербайджане же их привлекли к уголовной ответственности. Суд расценил граффити, не имеющее какого-либо политического смысла, как хулиганство и повреждение чужого имущества, повлекшее тяжкие последствия.

В Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Ибрагима Ибрагимли 14 октября состоялось предварительное заседание по жалобе гражданина Франции Клерка Тео Хьюго на приговор по делу о граффити. Гражданин Новой Зеландии Де-Сенту Квентин Исмаэль и гражданин Австралии Хан Пол отозвали свои апелляционные жалобы, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат осужденных Эльчин Садыгов.

«Исмаэль и Пол сообщили, что после встречи с представителем государственной миграционной службы решили отозвать свои жалобы. Однако они ничего не стали сообщать о деталях разговора с чиновником миграционной службы. Апелляционный суд в связи с их заявлениями принял решение о прекращении производства по их жалобам», - рассказал адвокат.

На вопрос, означает ли это, что двое оштрафованных судом иностранцев уже могут быть свободны и покинуть Азербайджан, адвокат ответил, что, хотя иностранцы уже возместили материальный ущерб, формально еще у прокуратуры есть возможность опротестовать вынесенный им судебный вердикт.

Что касается гражданина Франции, защита просила рассмотреть его апелляцию с проведением повторного судебного следствия и на этот период перевести его под домашний арест. Однако, по словам адвоката, апелляционный суд не удовлетворил ходатайство и назначил слушания по существу на 28 октября.

Защита усматривает в отношении следствия и суда к Хюго признаки дискриминации» и предвзятости. "Все трое были задержаны за один и тот же проступок. Фактически это было административное правонарушение. Первоначально их и оштрафовали в административном порядке. Но потом вдруг прокурор опротестовал это решение и всех трех привлекли по уголовному делу. Все дело, видимо, оказалось в том, что в этой тройке оказался гражданин Франции – страны, с которой в последние годы у Азербайджана напряженные политические отношения. Этим можно объяснить и то, что француза сначала заключили под стражу, оставив двух других на свободе, а потом и вовсе приговорили к реальному сроку. С точки зрения права, каких-либо особых обстоятельств в деле Хюго не было, за исключением его гражданства. Все трое раскаялись в содеянном. Так что налицо предвзятость и дискриминация по отношению к французу», - сказал адвокат.

В июне стало известно, что Ереван и Париж подписали контракт на поставку самоходных артиллерийских установок Caesar. Договор о поставках артиллерийских установок из Франции в Армению мешает нормализации отношений Баку и Еревана и создает предпосылки для обострения вооруженного конфликта в регионе, заявило Минобороны Азербайджана.

В МИД Азербайджана, однако, опровергают утверждения о несправедливом приговоре суда гражданину Франции Хюго. В комментарии пресс-службы МИД Азербайджана в ответ на осуждающие приговор Хюго высказывания МИД Франции отмечалось, что «приговор французскому гражданину и другим умышленно причинившим ущерб госсобственности находится в компетенции суда, и французская сторона не имеет права ставить его под сомнение».

«По заключению следствия и суда, гражданин Франции отличился особой инициативностью и активностью при совершении преступления», - цитирует МИД Азербайджана агентство Turan.

В комментарии также утверждается, что на суде француз вел себя “неискренне”, заявив, что не знал о незаконности таких действий в Азербайджане, и не раскаялся. «Эти факторы обусловили его более суровое наказание по сравнению с другими подсудимыми», - говорится в комментарии МИД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября министерство иностранных дел Франции призвало граждан страны не ездить в Азербайджан без особой надобности, предупредив их о рисках задержания и ареста. Официальный Баку назвал это заявление предвзятым и обвинил Париж в намерении усугубить напряженность в двусторонних отношениях.

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