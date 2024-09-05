Баку раскритиковал призыв МИД Франции не ездить в Азербайджан

05 сентября 2024, 01:47

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Министерство иностранных дел Франции призвало граждан страны не ездить в Азербайджан без особой надобности, предупредив их о рисках задержания и ареста. Официальный Баку назвал это заявление предвзятым и обвинил Париж в намерении усугубить напряженность в двусторонних отношениях.

Как писал "Кавказский узел", в январе источники заявили, что в Азербайджане раскрыта агентурная сеть французской разведки. Гражданин Франции Мартин Райан, задержанный по подозрению в шпионаже и арестованный в Баку, заявил, что его обманули французские спецслужбы.

26 декабря стало известно, что два сотрудника посольства Франции в Азербайджане объявлены персонами нон-грата в связи с деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Высылка дипломатов продемонстрировала дипломатическую напряженность в отношениях двух стран на фоне позиции Франции по карабахскому вопросу. 27 декабря Франция объявила двух азербайджанских дипломатов персонами нон-грата.

Гражданам Франции, в том числе имеющим двойное гражданство, не рекомендуется ездить в Азербайджан, если для такой поездки нет веской причины, говорится в сообщении, опубликованном на сайте французского МИД.

По информации ведомства, граждане Франции в Азербайджане "подвергаются риску ареста, произвольного задержания и несправедливого судебного разбирательства".

"Этот риск может особенно касаться людей, совершающих простой туристический визит или деловую поездку. В случае ареста или задержания уважение основных прав не гарантируется", - отмечает МИД Франции.

В сообщении также отмечается, что гражданам Франции "по-прежнему категорически не рекомендуется выезжать в приграничные с Арменией районы, а также в районы бывшей Нагорно-Карабахской области и бывших прилегающих к ней районов".

Официальный представитель азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде заявил о "необоснованности" призыва внешнеполитического ведомства Франции воздержаться от поездок в Азербайджан.

"Такое необоснованное и предвзятое решение и заявление Франции свидетельствуют о намерении этой страны еще больше обострить отношения с Азербайджаном. Утверждения министерства иностранных дел Франции о необоснованном задержании и аресте французских граждан не имеют под собой никаких оснований", - говорится в комментарии Гаджизаде, опубликованном на сайте МИД Азербайджана.

Он отметил, что сейчас в Азербайджане в заключении находятся два гражданина Франции. Один из них, Мартин Райан, арестован по обвинению в шпионаже, второй, Клерк Тего Хьюго, - "за деяние в Бакинском метро".

Со своей стороны, Баку обвинил Париж в ограничении прав азербайджанских журналистов.

"Препятствия, чинимые Францией азербайджанским журналистам во время их визитов во Францию и даже в другие страны Шенгенского соглашения, полностью противоречат правам человека, пропагандируемым этой страной", - заметил представитель МИД Азербайджана.

"Кавказский узел" писал, что в декабре 2023 года журналистку азербайджанского государственного информагентства "Азертадж" не пустили в Новую Каледонию, несмотря на наличие визы. В агентстве расценили запрет как стремление Парижа ограничить распространение фактов о борьбе за независимость в колониях Франции и нарушение свободы слова.

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