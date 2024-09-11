Гражданин Франции приговорен к реальному сроку за граффити в бакинском метро

11 сентября 2024, 06:26

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Суд в Баку приговорил гражданина Франции Клерка Тео Хьюго к трем годам лишения свободы за граффити в Бакинском метро. За те же действия гражданин Новой Зеландии Де-Сент Квентин Исмаэль и гражданин Австралии Хан Пол приговорены к денежным штрафам. Приговор будет обжалован, заявил адвокат Эльчин Садыгов.

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября министерство иностранных дел Франции призвало граждан страны не ездить в Азербайджан без особой надобности, предупредив их о рисках задержания и ареста. Официальный Баку назвал это заявление предвзятым и обвинил Париж в намерении усугубить напряженность в двусторонних отношениях. Представитель азербайджанского МИД отметил, что в Азербайджане в заключении находятся два гражданина Франции. Один из них, Мартин Райан, арестован по обвинению в шпионаже, второй, Клерк Тео Хьюго, - "за деяние в Бакинском метро".

26 декабря стало известно, что два сотрудника посольства Франции в Азербайджане объявлены персонами нон-грата в связи с деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Высылка дипломатов продемонстрировала дипломатическую напряженность в отношениях двух стран на фоне позиции Франции по карабахскому вопросу. 27 декабря Франция объявила двух азербайджанских дипломатов персонами нон-грата, а в январе источники заявили, что в Азербайджане раскрыта агентурная сеть французской разведки. Гражданин Франции Мартин Райан, задержанный по подозрению в шпионаже и арестованный в Баку, заявил, что его обманули французские спецслужбы.

Наримановский районный суд Баку 10 сентября огласил приговор трем иностранцам, нарисовавшим граффити на вагонах бакинского метро в депо. Гражданин Франции Клерк Тео Хьюго (Clerc Theo Hugo), гражданин Новой Зеландии Де-Сент Квентин Исмаэль (De-Saint Quentin Ismael) и гражданин Австралии Хан Пол (Han Paul) были признаны виновным в групповом хулиганстве и умышленном повреждении имущества с тяжкими последствиями, (статьи 221.2.1 и 186.2.2 УК Азербайджана), сообщил корреспонденту «Кавказского узла» их адвокат Эльчин Садыгов.

Француз приговорен к трем годам лишения свободы, двоим другим обвиняемым назначено альтернативное наказание в виде денежного штрафа в размере 6800 манат (4 тысячи долларов) каждому, добавил адвокат.

«Все трое были привлечены за граффити в депо бакинского метро в марте этого года. Эти иностранцы прибыли в Азербайджан в качестве туристов. Они художники, в других странах они также рисовали граффити, но до сих пор самым тяжким последствием подобных действий для них за рубежом был штраф в размере 400 евро. В Азербайджане же их привлекли к уголовной ответственности. Суд расценил граффити, не имеющее какого-либо политического смысла, как хулиганство и повреждение чужого имущества, повлекшее тяжкие последствия», - пояснил адвокат.

Он считает приговор суда неоправданно суровым, в особенности в отношении гражданина Франции.

Статья о хулиганстве в Азербайджане предусматривает до двух лет исправительных работ либо лишение свободы на срок до пяти лет. Статья об умышленном повреждении имущества с тяжкими последствиями предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

«Интересно, что среди обстоятельств, характеризующих личности обвиняемых, не было никаких признаков, помимо их гражданства. Тем не менее француза, который изначально был под стражей, приговорили к трем годам реального тюремного заключения, а двух других иностранцев, которые во время следствия были на свободе, - к денежным штрафам», - отметил адвокат.

Защитник указал, что все трое обвиняемых раскаялись в содеянном. «Но обвиняемые заявили, что нарисовали граффити не из хулиганских побуждений и не для причинения ущерба, а из-за любви к искусству. Они сообщили, что подобным образом поступали и в других странах. Тем не менее, суд решил вынести обвинительный приговор, несмотря на то, что обвиняемые уже возместили ущерб денежными выплатами, причем компенсировали даже упущенную выгоду от простоя состава поезда, на котором было нарисовано граффити», - заявил адвокат.

По его словам, на решение суда будет подана апелляция. Садыгов отметил, что гражданин Франции ранее обращался к президенту Азербайджана с просьбой содействия в освобождении. В июне он написал письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. В нем Хьюго отмечает, что является художником и признает неправильность своего поступка.

«Я работал над многими фильмами, такими как «Люси», «Заложница-3», «Миссия невыполнима-4» и «Джон Уик-4». Каждый год писал сценарии для таких модных брендов, как Louis Vuitton, Balenciaga, Loewe. Я решил посетить Баку в марте, потому что Азербайджан был мне очень интересен, поскольку это была последняя страна на Кавказе, в которой я не был. Я приехал в Баку с двумя друзьями, и однажды вечером нам пришла в голову дурацкая идея разрисовать поезда метро. Нас арестовали, моих друзей отпустили, а меня отправили в одиночную камеру дожидаться суда. Я признаю, что это было неправильно, и я уже знаю, что это незаконно. Но мы никогда не думали, что эта деятельность будет признана и воспринята так серьезно. У нас не было цели никого обидеть. Мы ничего не разрушили и не повредили, и на следующий день граффити были удалены. Во Франции граффити в метро - обычное дело, и большинству людей это неважно. Я не осознавал негативных последствий, пока не поговорил об этом со своими соседями по камере и не понял культурную разницу между нашими странами», - цитирует художника Meydan.TV.

В июне стало известно, что Ереван и Париж подписали контракт на поставку самоходных артиллерийских установок Caesar. Договор о поставках артиллерийских установок из Франции в Армению мешает нормализации отношений Баку и Еревана и создает предпосылки для обострения вооруженного конфликта в регионе, заявило Минобороны Азербайджана.

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы полагает, что значительно более суровый приговор для гражданина Франции по этому делу может быть связан с напряженностью в отношениях между Баку и Парижем.

«Отношения между двумя странами стали ухудшаться со времени 44-дневной войны в Карабахе в 2020 году. Франция однозначно поддерживала Армению, несмотря на свое посредничество в Минской группе ОБСЕ и то, что Азербайджан вел войну на своей территории, освобождал свои земли. После военных действий 2023 года Франция стала поставлять вооружения Армении. Баку со своей стороны, взял на себя роль защитника прав коренных жителей заморских территорий Франции в борьбе с «неоколониализмом», что вызывает раздражение в Париже. Весной этого года Франция отозвала своего посла, но посол через некоторое время вернулась. Теперь, похоже, наступает новый виток эскалации дипломатической напряженности, хотя это никак не отражается на экономических связях: так, французская компания Total продолжает разрабатывает крупное газовое месторождение Азербайджана “Апшерон”», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

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