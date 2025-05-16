Суд в Баку отказался освободить журналистку Ульвию Али
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Бакинский апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу на арест журналистки Ульвии Али, оставив ее под стражей. Али в суде назвала причиной ареста журналистскую работу.
Как писал "Кавказский узел", журналистка Ульвия Али (Гулиева) была задержана по уголовному делу Meydan TV. Она отвергла обвинения в контрабанде и напомнила, что не сотрудничает с этим изданием. Суд 7 мая отправил журналистку в изолятор на месяц и 29 дней. В изолятор Али доставили после избиения силовиками, там ее состояние сильно ухудшилось.
В январе Ульвия Али была допрошена в качестве свидетеля по делу Meydan TV, после чего ей запретили выезд из Азербайджана. В апреле суд в Баку не удовлетворил жалобу журналистки на это решение.
Бакинский апелляционный суд рассмотрел сегодня жалобу на арест Ульвии Али и отказался изменить ей меру пресечения, сообщил со ссылкой на родных журналистки Meydan TV.
В суде Ульвия Али рассказала о своих проблемах со здоровьем. Обвинения в контрабанде она отвергла, заявив, что арест связан с ее журналистской деятельностью. По словам адвоката журналистки Эльвина Аламова, Ульвия Али отказалась давать показания следователям.
Ульвия Али стала 11-й журналисткой, задержанной по “делу Meydan TV”, хотя и не сотрудничала с этим изданием. “У меня нет никаких деловых связей с Meydan TV. Даже если бы у меня были такие связи, сотрудничество с Meydan TV не является преступлением”, - заявила она после задержания. Редакция издания подтвердила, что Али не сотрудничала с ним.
Преследованиям в Азербайджане подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13, - о них рассказано в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане". Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.