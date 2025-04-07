Апелляционный суд оставил азербайджанского оппозиционера Зейналова под стражей

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Апелляционный суд в Баку оставил без удовлетворения жалобу на арест члена партии Народного фронта Азербайджана Кенана Зейналова. Следователь также ограничил его право на телефонные разговоры и встречи с близкими.

Как писал "Кавказский узел", 59-летний Кенан Зейналов был задержан 21 марта. По версии МВД, он причастен к ножевому ранению человека на почве личного конфликта: вечером 21 марта в посёлке Йени-Гюнешли Сураханского района Баку с ранением живота был госпитализирован 36-летний Анар Рагимов. Однопартийцы заявили, что уголовное дело против Зейналова сфабриковано. 22 марта Сураханский районный суд Баку арестовал его на четыре месяца.

Кенан Зейналов на общественных началах являлся телохранителем лидера партии Али Керимли, сообщили ранее в партии.

В Бакинском апелляционном суде сегодня состоялось рассмотрение жалобы Зейналова на арест, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Назим Мусаев. Оппозиционер обвиняется по статье 126.2.4 УК Азербайджана (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, общеопасным способом, из хулиганских побуждений), по которой ему грозит от 6 до 11 лет лишения свободы.

Однако Зейналов утверждает, что стал жертвой провокации. "Зейналов рассказал, что вечером в день задержания, 21 марта, он вышел из дома, чтобы пойти помолиться в мечеть. В переулке между его домом и мечетью на него набросился мужчина спортивного телосложения и закричал: "Ты почему на меня ругаешься матом?" В этот момент подошли двое полицейских и схватили Зейналова. Нападавший же лёг на асфальт, утверждая, что его "ударили ножом". Сразу же приехала скорая помощь. Зейналова отвезли в Сураханское районное управление полиции", — рассказал Мусаев.

Защита считает обвинение ложным. "Во-первых, у Зейналова не было мотива наносить ножевое ранение потерпевшему. Во-вторых, следствие не представило достоверных первичных доказательств того, что Зейналов напал на мужчину, который физически значительно крупнее его. В-третьих, в материалах дела не указано, какие именно повреждения получил потерпевший", — добавил адвокат.

Тем не менее, по его словам, суд оставил жалобу без удовлетворения. Мусаев отметил, что защита продолжит правовые действия с целью изменения меры пресечения, в частности, добиваясь перевода Зейналова под домашний арест.

В пресс-службе ПНФА корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что Зейналову в СИЗО не дают возможности звонить домой и встречаться с близкими. "Мало того, что человека незаконно лишают свободы, так ему ещё и не дают возможности связываться и видеться с родными. Это политическая месть", — отметил представитель партии.

Адвокат Мусаев подтвердил информацию об ограничении контактов. «Ограничения введены следователем. Я пока не имел возможности ознакомиться с постановлением и не знаю, на чём оно основано. В принципе, по закону следователь может вводить такие ограничения, но только в исключительных случаях, и решение должно быть обоснованным. После ознакомления с текстом постановления, вероятно, мы его обжалуем", — сказал он.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил информацию об отклонении жалобы Зейналова. Представители следственных органов оказались недоступны для комментариев.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил информацию об отклонении жалобы Зейналова. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

Как писал "Кавказский узел", по состоянию на 22 марта, в тюрьмах по уголовным делам содержались 13 членов ПНФА, подсчитали в партии.

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