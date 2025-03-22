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22:19, 22 марта 2025

Оппозиционер Кенан Зенйалов задержан в Азербайджане

Кенан Зейналов во время задержания в октябре 2023 года. Кенан Зейналов. https://www.turan.az/ext/news/2023/10/free/Social/ru/9507.htm

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист партии Народного фронта Азербайджана Кенан Зейналов задержан по подозрению в нанесении ножевого ранения человеку. Уголовное дело против Зейналова сфабриковано, заявили однопартийцы.

Как писал "Кавказский узел", партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) осудила аресты журналистов и активистов, констатировав новую волну репрессий против гражданского общества.

Кенан Зейналов перестал выходить на связь с вечера 21 марта, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" заворготделом ПНФА Сагиф Гурбанов. 

"Кенан Зейналов вечером 21 марта вышел прогуляться вокруг дома, где проживает. После этого он перестал выходиться на связь. Близкие звонили на горячую линию "102" МВД, чтобы прояснить его судьбу, но там им ответили, что надо написать заявление в отделении полиции по месту жительства. Мы сразу предположили, что Кенана Зейналова могли задержать. И вот сегодня МВД подтвердило задержание нашего активиста", - сказал Гурбанов.

По версии МВД, Зейналов причастен к ножевому ранению человека. "В полицию поступило сообщение о том, что 21 марта в 20.00 в поселке Йени Гюнешли Сураханского района Баку с колото-резаными ранениями брюшной полости был госпитализирован 36 летний Анар Рагимов. В ходе проведенных мероприятий в качестве подозреваемого лица сотрудниками полиции был задержан 59-летний Кенан Зейналов. Выяснилось, что инцидент произошел на почве личного конфликта, по факту открыто уголовное дело, ведется расследование", - сообщило со ссылкой на МВД агентство АПА.

Мы не сомневаемся, что против Зейналова фабрикуют уголовное дело

В партии считают подозрение Зейналова надуманным, а дело - сфабрикованным. "Мы не сомневаемся, что против Зейналова фабрикуют уголовное дело, утверждение о том, что он кого-то ранил, ложное. Такое обвинение против оппозиционных активистов часто выдвигают. В настоящее время по этому обвинению осуждены или ожидают приговора члены ПНФА Ализамин Салаев, Агиль Гумбатов, бывший политэмигрант Самир Ашуров, руководитель альтернативной конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" Афияддин Мамедов, активисты Ниджат Ибрагимов, бывший дипломат Эмин Ибрагимов", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов.

"Кенан Зейналов - активный деятель нашей партии. Он на общественных началах является телохранителем главы ПНФА Али Керимли. Кстати, еще один телохранитель Али Керимли Ниямеддин Ахмедов пять лет назад был арестован и осужден на 13 лет, также по сфабрикованным обвинениям. Кенана Зейналова и ранее подвергали административному аресту, а сейчас завели уже уголовное дело", - добавил он.

Как писал "Кавказский узел", 5 октября  2023 года суд в Баку арестовал на 25 суток Кенана Зейналова, признав его виновным в неподчинении полицейским. Однопартийцы сочли политически мотивированным арест Зейналова.

В настоящее время в тюрьмах по уголовным делам содержатся 13 членов ПНФА, подсчитали в партии.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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