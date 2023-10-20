Суд в Баку отказался освободить активиста Зейналова

20 октября 2023, 04:24

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Апелляционный суд не удовлетворил жалобу на арест активиста партии Народного фронта Азербайджана Кенана Зейналова, отклонив ходатайства защиты. Адвокат Зейналова готовит жалобу в ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", 5 октября суд в Баку арестовал на 25 суток активиста оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана Кенана Зейналова, признав его виновным в неподчинении полицейским. Однопартийцы сочли политически мотивированным арест Зейналова, который на общественных началах является телохранителем лидера партии Али Керимли. Защита обжаловала его арест.

Бакинский апелляционный суд (БАС) рассмотрел 19 октября жалобу на арест Кенана Зейналова, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Фахрраддин Мехтиев.

«Трехдневный срок рассмотрения жалобы по административному делу был нарушен, однако в практике азербайджанских судов это частое явление, его объясняют «загруженностью» судебных органов. Мы обратили внимание на безосновательность административного дела против Зейналова. Полиция утверждает, что он на улице "безадресно нецензурно выражался", а когда сотрудники патрульной службы ему сделали замечание, то "не подчинился". Но все это голословно: на самом деле активиста у его дома встретил участковый инспектор полиции и повел в отделение на «беседу» к начальнику. Мы ходатайствовали о запросе видеозаписей с камер у отделения, это выявило бы время и обстоятельства прибытия туда Зейналова. Мы также принять во внимание личность Зейналова, его участие в первой Карабахской войне в боях в защиту территориальной целостности Азербайджана. Но суд не удовлетворил ни ходатайство, ни жалобу», - рассказал адвокат.

Поскольку по административным делам апелляционный суд является высшей национальной инстанцией для обжалования, теперь защиты будет готовить жалобу в ЕСПЧ, отметил Мехтиев.

«В деле Зейналова есть нарушения не только по существу административного производства, также не соблюдены права активиста на защиту. Ему не позволили связаться с членами семьи, пригласить адвоката по выбору. Это очевидные нарушения Европейской конвенции прав и свобод человека", - добавил защитник.

В БАС корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что жалоба на арест Зейналова была отклонена.

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