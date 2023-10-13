Защита назвала безосновательным арест бакинского активиста Зейналова

13 октября 2023, 07:43

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Обвинение члену партии Народного фронта Азербайджана Кенану Зейналову не подтверждается другими доказательствами, кроме слов сотрудников полиции, и защита потребовала отменить решение об аресте, сообщил адвокат. Соратники сочли арест Зейналова месседжем руководству партии.

Как писал "Кавказский узел", 5 октября суд в Баку арестовал на 25 суток активиста оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана Кенана Зейналова, признав его виновным в неподчинении полицейским. Однопартийцы сочли политически мотивированным арест Зейналова, который на общественных началах является телохранителем лидера партии Али Керимли.

12 октября на решение об аресте Кенана Зейналова была подана апелляционная жалоба, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Фахраддин Мехтиев. По его словам, согласно протоколу полиции и решению суда, Зейналов на улице «безадресно нецензурно выражался», а когда сотрудники патрульной службы ему сделали замечание, то «не подчинился».

"На самом деле, как сообщил мне сам Кенан Зейналов его задержали около 4 часов дня у своего дома. К нему подошел участковый инспектор полиции и сообщил, что его вызывает на беседу начальник 33-го отделения. Они вместе пошли туда. И там Зейналову предъявили административное обвинение в «неподчинении законным требованиям полиции», которое Зейналов отвергает. Действительно, никаких доказательств совершения им правонарушения нет, кроме показаний самих сотрудников полиции. В общем-то, это типичное обвинение для ареста оппозиционных активистов. Кроме того, права Зейналова при задержании были нарушены. Ему не позволили связаться с членами своей семьи, пригласить адвоката по выбору. Поэтому в апелляционной жалобе мы просим суд признать арест Зейналова неправомерным, отменить это решение и освободить его", - рассказал адвокат.

Согласно процессуальному законодательству, жалоба на административный арест должна быть рассмотрена в течение 3 дней с момента ее подачи, добавил Мехтиев.

Он отметил, что 11 октября встретился с Зейналовым в Пункте содержания лиц, арестованных в административном порядке МВД. "Кенан Зейналов не имел жалоб на обращение с ним. Но он сказал, что его заключили в камеру вместе с потребителями наркотиков, у этих людей специфичные проблемы. Я просил руководство изолятора перевести его в другую камеру. Мне сказали, что сейчас все камеры заполнены. Но обещали, что как только освободится место в другой камере, Зейналова переведут туда", - рассказал адвокат.

Сотрудник пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли считает, что Зейналова преследуют за критику властей в социальных сетях и участии в охране лидера партии Али Керимли.

"После завершения антитеррористической операции в Карабахе [проведенной 19-20 сентября] Али Керимли, обращаясь к властям, указал, что ранее они оправдывали подавление демократических норм заботой о сохранении «стабильности» в стране в связи с необходимостью решения проблемы восстановления территориальной целостности государства. Но сейчас этот предлог устранен, и наконец пора уже освободить политзаключенных. Очевидно, арест Кенана Зейналова был месседжем и давлением на Керимли, и предупреждением, что, если он и дальше будет «будоражить людей», то арестам могут быть подвергнуты и другие люди из его окружения. Помимо того, сам Зейналов является активным пользователем социальных сетей в Интернете, где пишет посты и делает репосты критических содержаний в адрес власти", - рассказал Мираламли корреспонденту "Кавказского узла".

Утром 12 октября также был задержан активист ПНФА Рамин Ахмедов. Он арестован на 30 суток по неизвестному однопартийцам обвинению. Власти опасаются активизации оппозиции и поэтому проводят «превентивные аресты», предположил руководитель пресс-службы ПНФА Натиг Адилов.

На вопрос, с чем связана охрана Али Керимли, Мираламли ответил, что активисты на общественных началах сопровождают его на публичных мероприятиях.

"Не раз были случаи, когда «тролли» правительства или провластные так называемые блогеры устраивали провокации против Керимли во время посещений мемориалов в памятные даты или перед зданием судов, куда члены ПНФА приходили, чтобы поддержать арестованных соратников. Эти провокаторы пытаются перекричать Али Керимли, задавать неэтичные вопросы, громко в чем-то обвинять его. К примеру, подобный инцидент был 26 февраля 2020 года, когда наша партия проводила шествие к мемориалу жертвам Ходжалинской трагедии. Кстати, тогда против меня завели уголовное дело за то, что я потребовал от провокатора прекратить эти действия. Поэтому, чтобы оградить Али Керимли от провокаторов, активисты на публичных мероприятиях поочередно сопровождают его", - рассказал Тезехан Мираламли.

По его словам, были случаи, когда активисты оберегали Керимли и от физических нападений. "19 октября 2019 года во время назначенного митинга люди в штатском пытались напасть на Керимли у его дома. Однако активистам удалось сопроводить его до людного места в центре города, где его уже официально задержала полиция, и ответственность за дальнейшее происходящее с ним уже была на правоохранительных органах. Но, в общем-то, охрана главы оппозиционной партии носит чисто условный характер. При желании против оппозиционных лидеров могут устроить любую провокацию. Как шутит Али Керимли, люди, участвующие в его охране, не «телохранители», а «понятые», чтобы засвидетельствовать возможные провокации", - сказал Мираламли.

Кенану Зейналову 56 лет, отметил он. "Кенан Зейналов член ПНФА с самого начала создания организации. Тогда она просто называлась Народным фронтом. Это был 1989 год – начало движения за независимость Азербайджана. Он участвовал в защите родины в первую карабахскую войну в 1990-е годы. На войне стал инвалидом второй группы. Однако в 2020 году, когда шел процесс перерегистрации инвалидов, медкомиссия вдруг сочла его здоровым и лишила пенсии", - рассказал Мираламли.

По его словам, Зейналов не имел постоянной работы. "Однако Кенан умелец готовки шашлыков. Его приглашают готовить шашлыки на различные семейные торжества, тем и зарабатывает", - отметил активист, добавив, что Зейналов женат и имеет двух взрослых детей.

Сотрудник пресс-службы МВД воздержался от комментариев относительно дела Зейналова, отметив, что тот был задержан в связи с совершением административного правонарушения, и это было подтверждено решением суда.

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