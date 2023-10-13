Азербайджанский оппозиционер Рамин Ахмедов арестован на 30 суток

13 октября 2023, 00:51

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Рамин Ахмедов арестован в административном порядке на 30 суток. В партии сочли арест Ахмедова политически мотивированным.

Ахмедов был задержан утром 12 октября, сразу после того, как вышел на улицу из дома, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов.

«О своем задержании Рамин Ахмедов сообщил сам, позвонив домой из отделения полиции. Но разговор был коротким, и он не успел сообщить о причинах задержания и в чем его обвиняют. Только вечером, после того, как Бинагадинский районный суд приговорил Ахмедова к 30 суткам административного ареста, об этом решении информировали членов его семьи. Мы пока не знаем какое правонарушение ему вменили, скорее всего «стандартное» для оппозиционеров – неподчинение полиции», - предположил Адилов.

Он отметил, что партия Народного фронта Азербайджана привлечет независимого адвоката для защиты своего активиста. В суде его, вероятно, формально защищал назначенный адвокат, указал представитель ПНФА.

«После того, как он получит решение суда на руки, мы узнаем, в чем Рамина обвинили. Чтобы они там ни написали, очевидно, что обвинение надуманное и Рамина арестовали по политическим мотивам. Он и ранее подвергался административным арестам. Рамин является членом Бинагадинского районного отделения ПНФА, принимает активное участие в жизни партии,также активен в социальных сетях. Рамин стал вторым членом партии, арестованным за последние дни. Видимо власти опасаются активизации деятельности нашей партии и в целом оппозиции и поэтому проводят «превентивные аресты»», - сказал Адилов.

Активист партии Народного фронта Азербайджана Кенан Зейналов был задержан в Баку 5 октября. Силовики составили на него протокол по статье 535.1 (неподчинение законным требованиям полиции) КоАП Азербайджана, которая предусматривает до 30 суток ареста. Суд назначил Зейналову 25 суток ареста.

Он напомнил, что ПНФА после завершения антитеррористической операции в Карабахе потребовала освобождения политзаключенных – журналистов, активистов, блогеров, верующих. «Раньше власти оправдывали репрессивные меры необходимостью «защиты стабильности» для решения главной проблемы страны – восстановления территориальной целостности. Теперь, после установления полного контроля над Карабахом, эти «основания» устранены», - добавил политик.

Дежурный по Бинагадинскому районному суду подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что Ахмедов арестован на 30 суток, однако не смог назвать административную статью, по которой активиста привлекли к ответственности.

«Кавказский узел» писал также, что в августе 2018 года Рамин Ахмедов был арестован на 15 суток по обвинению неподчинении полиции, после того как принял участие в протестной акции в поддержку арестованных активистов.

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