Активист Кенан Зейналов арестован в Баку

06 октября 2023, 13:01

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Суд в Баку арестовал на 25 суток активиста оппозиционной партии Кенана Зейналова, признав его виновным в неподчинении полицейским. Соратники Зейналова сочли политически мотивированным его арест.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября полицейские задержали трех активистов партии Народного фронта Азербайджана, двум задержанным суд назначил наказания по административным статьям. Причиной преследования стала публичная критика в адрес властей, сочли оппозиционеры.

В Баку по обвинению в неподчинении полиции арестован в административном порядке активист партии Народного фронта Азербайджана Кенан Зейналов. Он был задержан 5 октября и доставлен в отделение Сураханского райуправления полиции Баку, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» глава пресс-службы партии Натиг Адилов.

По его словам, в отделении на Зейналова был составлен протокол по статье 535.1 (неподчинение законным требованиям полиции) КоАП Азербайджана, которая предусматривает до 30 суток ареста. После этого Зейналова доставили в Сураханский райсуд, который приговорил его аресту на 25 суток. "Обо всем этом семья активиста узнала постфактум. У него не было возможности пригласить адвоката по выбору. Мы конечно, привлечем на защиту адвоката для обжалования ареста", - сказал Адилов.

В партии считают арест Зейналова «политически мотивированным». "Кенан Зейналов является активным членом партии. Кроме того, он является телохранителем лидера партии Али Керимли на общественных началах. После завершения антитеррористической операции в Карабахе Керимли напомнил властям о необходимости освобождения политзаключенных. Власти всегда мотивировали жесткие репрессивные меры необходимостью сохранения в стране «стабильности» и «мобилизации всех ресурсов на решение карабахской проблемы». Теперь, как указал Керимли, проблема полностью решена, и предлога для содержания политзаключенных в тюрьмах нет", - рассказал Натиг Адилов.

Печально, что власти используют ситуацию с восстановлением территориальной целостности страны для репрессий против тех, кто сражался за это, добавил Адилов. "Кенан Зейналов является участником первой карабахской войны, был тяжело ранен в боях в защиту родины. Тем не менее, «позабыв» о заслугах ветерана, его арестовали в целях политической мести", - сказал он.

В Сураханском районном суде подтвердили арест Зейналова. При этом в суде воздержались от комментариев, отметив, что «несогласные стороны могут подать апелляцию». Представители МВД оказались недоступны для комментариев.

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