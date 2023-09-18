Азербайджанские оппозиционеры заявили о преследовании за критику властей

18 сентября 2023, 16:05

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские задержали трех активистов партии Народного фронта Азербайджана, двум задержанным суд назначил наказания по административным статьям. Причиной преследования стала публичная критика в адрес властей, сочли оппозиционеры.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан не имеет претензий на территории Армении и ставит вопрос только об освобождении сел, занятых армянской стороной в начале 1990-х годов, сказал 26 мая директор ИА Turan Мехман Алиев. По его словам, речь идет о семи селах Газахского района - Юхары Аскипара, Ашагы Аскипара, Баганис Айрым, Бархударлы, Coфулу, Гызыл Хаджылы, Xeйримли, расположенных на западе страны. Еще одно село Кярки расположено на юго-западе страны в Нахичеванской автономной республике, добавил Алиев.

Три активиста Газахской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Тахир Велиев, Фазаил Алиев и Фарид Алиев днем 17 сентября были задержаны полицией в Газахском районе.

"Мне предъявили претензии за критические высказывания в эфире YouTube-канала "АБА Медиа". Моя критика касалась бездействия властей относительно возвращения семи сел Газахского района, которые были захвачены Арменией в начале 1990-х годов. Руководство страны ничего не делает, чтобы вернуть эти села. Я только критиковал, но я никого не оскорблял. Меня отпустили и сказали, чтобы больше не делал подобных заявлений", - рассказал сегодня Тахир Велиев корреспонденту "Кавказского узла".

Видеоролик, озаглавленный «Шок! Почему из заявления 10 ноября 2020 года был исключен пункт о возвращении сел Газаха?», размещен 13 сентября на YouTube-канале "АБА Медиа". В ролике обсуждается дальнейшая судьба семи сел Газахского района. На видео представлены мнения Тахира Велиева и Фазаила Алиева, которые резко критикуют руководство Азербайджана за, как они считают, исключение пункта об освобождении семи сел из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и отсутствие действий для получения контроля над этими селами, передал корреспондент "Кавказского узла".

Фазаил Алиев сообщил, что был освобожден сегодня около полудня, после того, как суд приговорил его к штрафу в 200 манат (около 120 долларов) по статьям 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (неподчинение полиции) Кодекса об административных проступках.

"Я не совершал хулиганства, и тем более не проявлял неповиновения полиции. Вчера (17 сентября) я с внуками был в гостях. Мне позвонили и потребовали явиться в полицию. Я сказал, что сейчас я в гостях, и вообще сегодня выходной день. Через 15 минут они приехали за мной к дому, где я был в гостях, и, посадив в машину, увезли в районный отдел полиции. Там мне заявили, что вызвали из-за интервью YouTube-каналам ABA media и Maqara. Но я давал интервью только ABA media. Я критиковал бездействие власти по возвращению семи сел Газахского района", - рассказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

Алиев пояснил, что родился в одном из этих сел – Юхары Аскипара. "В первичном варианте Трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и РФ от 10 ноября [2020 года], который был распространен в Интернете, говорилось о возвращении этих сел, но потом этот пункт исчез из документа. Мы требуем, что эти села были возвращены. Я хочу вернуться в свое село", - сказал Фазаил Алиев.

По его словам, третий задержанный - его сын, также член ПНФА Фарид Алиев. "То, что нас задержали за интервью, - это предлог. Истинная причина нашего задержания в том, что я публично критикую главу Исполнительной власти Газахского района из-за роста взяточничества в районе. Они (власти) оказывают на нас давление. Моего сына сначала уволили из армии, где он был сверхсрочником. Теперь они его удерживают в полиции и угрожают предъявлением обвинения, связанного с наркотиками. То есть они таким способом хотят оказать на меня давление, чтобы я перестал критиковать власти", - отметил Фазаил Алиев.

Около 15 мск стало известно, что Фарид Алиев арестован на 30 суток по обвинению в правонарушении, предусмотренном статьей 206.1 КоАП (Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или отправка не в целях сбыта в количестве, необходимом для личного потребления).

"Абсолютно ложное обвинение. Мой сын не имеет никакого отношения к наркотикам. Таким путем они мстят мне. Меня они не смогли арестовать, потому что мне 67 лет, а по закону лица в возрасте свыше 65 лет не могут быть арестованы в административном порядке. Вместо меня они арестовали моего сына", - сказал Фазаил Алиев.

Зампредседателя ПНФА Сеймур Хази подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что все трое являются членами этой партии. "Фазаил Алиев и Тахир Велиев – ветераны нашей партии, и активные ее деятели в Газахе. Фарид Алиев также член партии. Их задержания за высказывания в медиа является грубым нарушением свободы слова... Мы осуждаем действия полиции, мы требуем также освобождения Фарида Алиева", - сказал он.

В региональной группе пресс-службы МВД получить комментарии не удалось. На запрос корреспондента «Кавказского узла» в ведомстве обещали проверить информацию и ответить, но к 15.50 мск ответа не поступило.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.