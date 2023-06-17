Участники акции в Берлине потребовали освободить арестованных азербайджанских активистов

17 июня 2023, 03:03

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Члены организации "Выбери демократический Азербайджан" провели в Берлине акцию против уголовного преследования в Азербайджане высылаемых из Германии активистов. Демонстранты потребовали освободить всех осужденных по политическим мотивам.

Как писал "Кавказский узел", член Партии Народного фронта Азербайджана Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года в Азербайджан из Германии, в январе был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Бакинский суд по тяжким преступлениям 27 июня приговорил его к шести годам лишения свободы. Помимо Керимли, еще три депортированных из ФРГ активиста (Джафар Мирзоев, Малик Рзаев и Муталлим Оруджев), возвращенных в Азербайджан осенью 2021 года, были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Самир Ашуров, который также был в числе 38 граждан Азербайджана, возвращенных из Германии в рамках соглашения о реадмиссии, 19 апреля был задержан в Баку и арестован по обвинению в нападении с ножом на человека.

Акции протест под лозунгами "Давайте проявим солидарность в борьбе за свободу Эмина Маликова и других политзаключенных, депортированных из Германии и арестованных в Азербайджане" состоялись 16 июня в Берлине перед зданиями МИД Германии и посольством Азербайджана в Берлине, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» активист DAS ("Выбери демократический Азербайджан") и один из организаторов демонстраций Эмрах Вердизаде.

«Целью акций протеста было привлечь внимание к беззаконию, происходящему в Азербайджане. Существование в Азербайджане авторитарного режима широко признано международными организациями, такими как Amnesty International, Human Rights Watch и Freedom House. В отчетах этих организаций постоянно подчеркивается политическое давление, с которым сталкиваются активисты и члены гражданского общества в Азербайджане. В последнем отчете Human Rights Watch за 2022 год документально зафиксировано ограничение свободы выражения мнений в Азербайджане и аресты активистов за политическую деятельность, а также журналистов, блогеров за критику властей. Отчет также проливает свет на дела "заключенных-иммигрантов", которые были депортированы из Германии и впоследствии арестованы в Азербайджане», - отметил Вердизаде.

Еще один организатор акции, член DAS Вугар Алиев сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что в международные организации и власти Германии были направлены обращения в отношении Муталлима Оруджеве, Малика Рзаева, Самира Ашурова, Пюнхана Керимли, Джафара Мирзаева, Зии Ибраимова и Эмина Маликова, которые были депортированы из Европы в Азербайджан и заключены там в тюрьму, часто подвергаясь пыткам.

«Некоторые уже получили тюремные сроки: Муталлим Оруджев и Малик Рзаев приговорены к семи годам, а Джафар Мирзоев и Пюнхан Каримли - к шести годам каждый. Однако дело последнего возвращено в апелляционный суд», - отметил Алиев.

Активиста Зию Ибрагимли задержали 19 мая сразу по прибытии из Германии. Его арестовали на 30 суток в административном порядке по делу о неуплате долга. 21 апреля был арестован еще один высланный из Германии активист Самир Ашуров, которого обвинили в нападении с ножом на человека. Активист Джафар Мирзоев, возвращенный 24 ноября 2021 года в Азербайджан из Германии по реадмиссии, 28 января был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Мирзоева преследуют по политическим мотивам, уверен его брат. Член партии Народного фронта Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года из Германии, был помещен под стражу в Азербайджане по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Керимли преследуют по политическим мотивам, уверены его брат и однопартиец. Муталлим Оруджев был депортирован из Германии в 2021 году, в октябре 2021 года суд арестовал его по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Апелляционная инстанция отказала в удовлетворении жалобы о его аресте. Осенью 2021 года также был арестован депортированный из Германии активист Малик Рзаев.

Он особо остановился на деле члена DAS Эмина Маликова, который был депортирован из Германии в июле 2022 года и по прибытии в Азербайджан арестован. «Эмин Маликов просил политического убежища в Германии, но его просьба была отклонена, что привело к его депортации. Маликов подвергся жестоким пыткам во время своего содержания под стражей, его физическое и психическое состояние является критическим. Власти отказали ему в доступе к медицинской помощи, у него нет юридического представительства для защиты своих прав. К сожалению, его близкие родственники столкнулись с политическим давлением и не проявили никакого интереса к его делу. Действующие в Азербайджане правозащитные организации сообщили о жестоких пытках, которым подвергался Маликов во время его пребывания в различных подразделениях государственной безопасности и следственных органах», - отметил Алиев.

Еще один активист DAS и организатор акций протеста Рахиб Бахтияров сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что в МИД Германии и местное представительство Amnesty International были переданы требования протестующих – немедленно освободить Эмина Маликова, оказать ему медицинскую помощь, прекратить уголовное преследование всех депортированных из Германии в Азербайджан активистов и других политических заключенных.

Член действующей в Азербайджан правозащитной организации «Линия защиты» Зафар Ахмедов сказал корреспонденту «Кавказского узла», что в этой структуры «знакомы с делом Эмина Маликова».

«К сожалению, об этом человеке собрать информацию было сложно. Впервые о нем нам сообщил проживающий в Германии журналист Афган Мухтарлы. Но проблема в том, что родственники Эмина не предавали огласке его дело. У него самого семьи нет. Мать у него пожилая больная женщина, она не знала, куда надо обращаться. Другие родственники также не предавали дело огласке, даже когда мы взялись за защиту Эмина, они отказались от общения с нами. Но мы стали обращаться в различные правоохранительные и судебные органы, пенитенциарную службу и добиваться прояснения его судьбы. Оказалось, что сразу после прибытия его посадили сначала в специальный пункт миграционной службы, далее его забрало Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД. Как позже удалось выяснить, его подвергали пыткам с целью дать признания в торговле наркотиками в крупном размере и приговорили к пяти годам лишения свободы. Поскольку у него был адвокат по назначению и на него вроде как также оказали давление, приговор не был обжалован. Он уже в отбывает наказание в колонии номер 13», - рассказал Ахмедов.

По его словам, у Маликова серьезные проблемы с психикой. «Его периодически отправляют в Лечебное учреждение пенитенциарной службы, но там максимальный период содержания - 21 день. Потом его возвращают обратно в колонию. В пенитенциарной службе сами не знают, что с ним делать, потому что человек с такими психическими проблемами не может содержаться в колонии. Мы сейчас попросили одного адвоката взяться за это дело и инициировать обращение в суд о досрочном освобождении Маликова по состоянию здоровья», - отметил Ахмедов.

По его словам, Маликов и в ФРГ получал лечение от психического заболевания. «Эмин Маликов прожил в Германии 4 года. По началу он принимал участие в протестных акциях против правительства Азербайджана. Но потом из-за проблем со здоровьем отошел от политической деятельности. Он в Германии получал лечение, но, несмотря на проблемы со здоровьем, его выслали», - сказал Ахмедов.

По его словам, «Линия защиты» добивается освобождения всех высланных из Германии политэмигрантов. «Есть надежда, что Пюнхану Керимли после возвращения его дела в апелляционный суд смягчат наказание и освободят. Мы надеемся, что Самира Ашурова суд оправдает или вынесет наказание, несвязанное с лишением свободы. Мы рассчитываем, что Муталлим Оруджев, Малик Рзаев, Джафар Мирзоев также будут освобождены. Пока из бывших политэмигрантов освобожден Зия Ибрагимов. В отношении остальных нам пока удалось добиться устранения предвзятости в местах заключения, прекращения давления, обеспечения прав на телефонные разговоры, свидания», - сказал Ахмедов.

Ранее "Кавказский узел" писал, что акция протеста, организованная азербайджанскими политэмигрантами из организации DAS («Выбери демократический Азербайджан»), состоялась 30 сентября 2022 года в германском городе Гиссен перед редакциями газет Giessener Allgemeine и Giessener Anzeiger. Акция прошла под лозунгом «Вместе встанем в защиту активистов, депортированных из Германии и арестованных в Азербайджане».

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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